Pelé se encuentra "estable" y responde al tratamiento: "Ha habido demasiada alarma sobre su estado"

"Pelé acaba de ser tratado de una infección por el cáncer contra el que está luchando", cuenta en Radioestadio el periodista Pato de la Barra, que se encuentra cerca del hospital donde se encuentra ingresado el mito de Brasil. "Le han hecho un examen periódico y lamentablemente ha tenido una infección respiratoria. Los médicos dicen que está estable y que no ha ingresado en la unidad de terapia intensiva, que ha respondido bien a todos los resultados", añade el reportero.

El exfutbolista había sido ingresado debido a una complicación en un examen rutinario, lo que llevó a la especulación por parte de muchos, aunque todo hace indicar que Pelé se encuentra estable dentro de su cuadro de gravedad. "Se grabó un vídeo para decir que está muy agradecido por el homenaje que le han hecho en Qatar", cuenta Pato, a lo que ha añadido que la hija de Pelé no está muy contenta con la cobertura de ciertos medios: "Acusa a la prensa de que no ha tratado el tema muy bien, precipitando algo que no existe y que está muy lejos de ocurrir".

Por último, el periodista asegura que Pelé está "bastante lúcido" con las personas que le rodean y que incluso vio el Camerún-Brasil que acabó con derrota de los brasileños: "Ha habido una alarma demasiado fuerte. Vio el partido de Camerún y no le gustó mucho".