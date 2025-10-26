Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal: "Solo tengo palabras de agradecimiento para mis futbolistas"

El Villarreal ha salido victorioso del encuentro ante el Valencia (0-2) en Mestalla este sábado en la décima jornada de LaLiga. "Sabíamos que era muy difícil", asegura Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en declaraciones a Onda Cero respecto a la primera parte del partido que lograron dominar, reflejándose el resultado en el marcador.

"Aquí hubo gente que se portó muy bien conmigo y eso no se olvida. En la vida siempre intento ser agradecido", afirma el técnico recordando su etapa como entrenador del Valencia. "Y aquellos que han hecho otra cosa diferente, también lo respeto (...) Gracias una vez más a la afición del Valencia por cómo me trató cuando estuve aquí".

Vuelta a la senda de la victoria

Tras la victoria de este sábado, el equipo de García Toral suma tres puntos y se coloca tercero en la tabla con un total de 20. "Estoy orgullosísimo del nivel competitivo del equipo (...) Estamos terceros en la tabla, solo tengo palabras de agradecimiento y elogio para mis futbolistas porque lo están haciendo muy bien", afirma. "La actitud, la cohesión y la ambición por ganar es tremenda y ojalá seamos capaces de mantenerla y potenciarla, porque siempre se puede mejorar".

Aniversario de la dana

Más allá del ámbito deportivo y futbolístico, el técnico se ha pronunciado sobre el homenaje de este sábado a las víctimas de la dana de Valencia. La tragedia que se cobró 229 vidas en la provincia valenciana y dejó decenas de municipios afectados tras las graves inundaciones.

"Hablases con quien hablases tenían alguien que había muerto o que había sido afectado de manera material. Ves que una ciudad alegre se transforma en una ciudad triste, apagada, viviendo la crueldad de la situación", afirma. "Esperemos que se cumplan las promesas que se hicieron y que los políticos cumplan ayudar a todas a esas personas. No sé quiénes, pero seguro que bastantes pudieron hacer algo o bastante más para evitarlo".