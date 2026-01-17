Munuera Montero: "Nunca he visto Real Madrid TV"

Más de dos décadas después de sus inicios en Arjona, José Luis Munuera Montero reconoce que en cada uno de sus partidos dirigidos ha aprendido algo sobre su profesión. "Desde que comencé han pasado más de 20 años y cada partido me ha enseñado algo", ha afirmado el colegiado durante una entrevista en Radioestadio.

Respecto al nivel de crítica hacia los árbitros, Munuera ha sido claro en su defensa de las críticas que ayudan a mejorar: "La crítica constructiva me ayuda a crecer y a madurar". Sin embargo, lamentó ciertos comportamientos en el fútbol, poniendo de ejemplo aquellos padres que pierden los nervios viendo jugar a sus hijos: "Hay personas que no deberían ir a los estadios a ver a sus hijos jugar (...) hacen daño".

Lejos de desanimar a los más jóvenes, aseguró que su papel es acompañarlos, como hace con sus sobrinos. "Intento ayudarlos y advertirles de que se van a encontrar momentos muy difíciles, pero son los que te hacen crecer", asegura. "Estoy superorgulloso de que tres de mis sobrinos hayan escogido esta carrera".

El VAR como herramienta

Sobre el VAR, Munuera fue tajante en su defensa: "Tenemos que estar agradecidos de que una herramienta como el VAR venga a hacer el fútbol más justo. Es espectacular". Recuerda, además, que el árbitro busca siempre acertar. "El árbitro quiere ser más objetivo y utiliza el VAR para ello", explica.

En esta línea, preguntado por las manos en el campo de juego, el colegiado detalla que este tipo de acciones conlleva una dificultad indiscutible. "No conozco a ningún jugador profesional que haga una mano voluntaria, pero dentro de la involuntaria hay muchas variantes y es difícil de interpretar", reconoce. Aun así, defiende el trabajo del colectivo e insiste en la cualificación del mismo: "Somos profesionales y damos el 100% para sancionar las manos que son punibles. El acierto es enorme".

Relación con los futbolistas

Respecto a lo que supuso pitar el derbi sevillano, Munuera reconoce que "siendo andaluz fue especial", pero insiste en que "la responsabilidad es la misma en todos los partidos". Sobre su relación con los futbolistas, asegura que el diálogo suele ser fluido. "Intento hacerles ver que ellos deciden cometer una falta o un penalti; yo solo aplico la norma", explica. Eso sí, aclara que nunca ha visto Real Madrid TV: "Nunca he visto Real Madrid TV".

Sobre un posible sueño mundialista, Munuera se muestra ambicioso pero prudente. "Ojalá algún día, pero hay que ser realista y tener los pies en el suelo", reconoce. Sobre el caso Negreira, Munuera lo tiene claro: "Estoy tranquilo y ojalá pronto podamos resolver esta situación y dar carpetazo a la sombra que tanto daño ha hecho al colectivo arbitral".