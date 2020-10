Jaume Masiá: "Ha sido un fin de semana muy complicado y no me esperaba para nada esta victoria"

Tras ganar el Gran Premio de Aragón, Jaume Masiá ya está en casa para "descansar un par de días y otra vez vuelta a la acción", dice el joven piloto de 19 años.

Masiá llevaba un año sin ganar y aunque ha salido decimoséptimo ha conseguido la victoria. "Seguro que es una de las que no se olvidara - asegura Masiá -. Ha sido un fin de semana muy complicado y no me esperaba para nada esta victoria".