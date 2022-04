Tertulia: ¿Es un buen grupo el que le ha tocado a España?

Empezamos con la valoración del grupo de España con dos opiniones en un lado y una en el otro. Para Enrique Ortego el España, Alemania, Japón y Nueva Zelanda o Costa Rica, no es un buen grupo: "No me gusta ni un pelo. Con Alemania puede pasar cualquier cosa. Y con Japón como tengas un día malo... Es una selección peligrosa, con dinamismom físicamente fuerte, ahora Kubo no es titular y Kubo es un buen jugador".

Miguel Venegas lo ve con más optimismo: "Tal y como está Alemania y Japón me parece que no está nada mal. Y los cruces no son malos. No hay que despistarse pero claro, esto es un mundial". Y Alberto López Frau se sitúa más en el lado de Ortego: "No me gusta el grupo me parece peligroso. Lo que me gusta es el orden de los partidos. Si ganas ante el rival más débil es diferente y vas al partido ante Alemania de otra forma. Si no, hay el riesgo de lo que nos pasó en 2014. A Japón la vi contra Australia y me gustó".

Escuchamos a Luis Enrique y con sus palabras "se deduce que convence a sus jugadores y él está convencido de ellos. Eso transmite mucha confianza", señala Frau. La frase que más repite el técnico es "nos pueden ganar pero nosotros podemos ganar a cualquiera". Luis Enrique ha hecho un equipo y ha conseguido que los que salen al campo den el cien por cien.