Malú se libera en su disco más íntimo: "Voy a vestir las canciones como yo sienta que lo necesitan"

No es un número cualquiera, es un nuevo proyecto que comprende una nueva forma de sentir, creer y transmitir. Quince es el nuevo trabajo de Malú, una de las artistas más conocidas e importantes de nuestro país y que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para desnudarse y contarnos todo sobre este nuevo disco.

"Hay una traducción absoluta y literal de mis emociones, de mi forma de ser, de sentir, de mis historias", explica. "Ya está, ya es para el mundo y es emotivo, es muy emotivo". La artista reconoce que entregar sus canciones al público implica aceptar que cada persona las haga suyas.

Hay una traducción absoluta y literal de mis emociones

"Cuando tú le das tus historias y tu música al mundo, se la das para que ellos la interpreten, la agarren y la abracen a su antojo", afirma. Por esta razón afirma que siempre ha evitado dar detalles en exceso sobre el origen de sus temas. "La canción es esto. Tú siéntela como tú quieras, invéntatela como tú quieras; esa es la magia de la música".

La cantante asegura que en esta nueva etapa que comienza le ha dado al 'off' y ha apagado todo el ruido de la industria para reconciliarse con su propia identidad. "He dicho: me da igual. Voy a vestir las canciones como yo sienta que lo necesitan. Me da igual si suena actual, moderno o antiguo. Me da exactamente igual. Suena como quiero que suene".

Suena como quiero que suene

Echando la vista atrás, la cantante pone la mirada en aquella época cuando apenas tenía 15 años: "Es muy difícil porque no tienes capacidad para asumir eso". Recuerda que pasó toda su infancia actuando para ver si alguien le contrataba. Con el paso del tiempo llegó de grabar unas canciones a vender millones de discos: "Empiezas con mil temores, con mil inseguridades".

Más allá de la música, Malú reflexiona sobre el peso del éxito y cómo lo ha vivido a lo largo de su carrera. "Yo he tenido muchísimo éxito durante mucho tiempo, pero yo no lo estaba viviendo… no lo sentía un éxito porque yo no lo estaba disfrutando". Ahora, sin embargo, su definición ha cambiado: "Para mí el éxito es ser feliz encima de un escenario… ahora ya da igual que se venda más, que se venda menos… yo estoy viviendo un éxito constante".