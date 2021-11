Tertulia: "El Atlético de Madrid tiene un mantra de resignación que algún día puede llevarles al despeño"

Empezamos la tertulia con el Atlético de Madrid y su derrota contra el Milan (0-1). "Lo tiene muy mal porque parece una prolongación del partido contra el Osasuna. Simeone ha metido delanteros pero muy lejos. Si no ayudas a Luis Suárez a llegar al área no vale para nada. Te juegas mucho para especular y el equipo no anda nada bien ni defendiendo ni atacando, apuntamos.

Y vamos más allá: "Necesita año tras año llegar un poco más lejos que el anterior en la Liga de Campeones. No puede dejarse puntos y parece que haya un mantra de resignación colectivo que algún día les llevará al despeñe"

Para Alexis, se trata de lo contrario, ya que "el planteamiento era el correcto de salir a especular en casa". Aun así, han arriesgado mucho en esa jugada y por ellos les han marcado gol.

Segurola se suma a las críticas a los de Simeone: "Se han metido en un lío en el que es muy difícil salir. Solo saldrían ganando en Oporto pero ni tan siquiera, ya que depende de lo que haga el Milan frente al Liverpool".

Seguimos con la victoria del Real Madrid contra el Sheriff después de marcar tres goles. Se ha tratado de un logro que les ha permitido pasar a octavos, aunque todavía queda un largo camino. Explicamos que, poco a poco, el Madrid va ajustando las piezas. "No habrá muchas rotaciones de estos jugadores porque tienen por delante muchos partidos importantes y no los va a cambiar". "Ancelotti hace lo mismo siempre, no rota nunca", concluyen.