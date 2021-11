Tertulia: ¿Ha tenido el Barça un buen partido a pesar de no marcar gol?

Arrancamos esta tertulia con el empate entre el Barça y el Benfica, lo que el entrenador blaugrana ha calificado de 'buen partido', sin embargo, Enrique sí defiende que "merecían ganar", pero deja claro que "no ha sido tan superior", ya que ha habido cosas buenas y otras no. "Si no tienes gol, el resto de derrumba", añade.

Por su parte, Cayetano considera que este Barça "sí le recuerda al gran Barça, el de toda la vida, el que ataca y pelea", que era un factor que había perdido.

Otro de los partidos de la Champions que se han jugado este martes ha sido entre el Sevilla y el Wolfburgo, en el que los primeros han vencido después de marcar dos goles. Pablo Blanco señala: "Ha jugado muy bien porque es era partido definitivo, con mucha intensidad y sabiendo adaptarse al marcador corto y la presión fuerte. Quizá no ha dado la talla en partidos anteriores, pero en este sí".

Finalmente, el Villarreal ha perdido frente al Manchester United, también por dos goles. Nos cuenta Víctor Franch que ha pasado lo mismo que en el partido de ida, es decir, una superioridad del Villarreal, pero que la entrada de De Gea ha permitido "salvar al Manchester". Posteriormente ha entrado Cristiano, que ha "encarrilado el partido con el segundo gol".