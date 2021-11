Tertulia: "Xavi Hernández ha conseguido traer al Barça un mensaje de ilusión"

El Barça ya ha jugado su primer partido con Xavi Hernández como entrenador. Analizamos su breve paso y los tertulianos consideran que una de las claves de esta etapa es "el optimismo", un fenómeno que no se veía en el Camp Nou desde hacía tiempo. "Se trata de un estadio tradicionalmente frío y es evidente que algo está cambiando".

Sin embargo, no es para todos así y Guasch apunta que "tampoco es el mejor ambiente que se ha visto, pero sí se está fomentando la ilusión y Xavi ha logrado un discurso muy acertado".

Pedri ha quedado lesionado, pero se debe a que ha jugado muchos partidos a pesar de que no debería haberlo hecho. "Él quería ir porque es joven, pero alguien adulto como Luis Enrique tendría que haberle dicho que no era viable". Para Látigo, hay mayores de 50 años que dicen que cómo es posible que uno de 18 se haya lesionado, pero "el deporte actual no puede sostener que se jueguen más de 55 partidos de élite".