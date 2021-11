Tertulia: ¿Firma el aficionado culé quedar en puesto de champions?

Empezamos la tertulia con la acción polémica del Real Sociedad - Valencia. ¿Merecía la roja directa Elustondo en la acción con Daniel Wass? Los realistas se quedaron con uno menos en el 75 tras esta dudosa acción.

Cuenta Fernando Burgos en Radioestadio noche que Isco ha comunicado a Davide Ancelotti que no iba a seguir calentando. El preparador se lo ha comunicado a Carlo Ancelotti. El primer entrenador ha llamado a Jovic y Camavinga y en ese momento Isco se dio por aludido. Al llegar al banquillo y ver que no iba a entrar dijo que no volvía a calentar. El técnico italiano ha reaccionado de una sorprendente manera. Si no quiere calentar que salga al campo.

Y hablamos sobre el Barcelona. ¿Firmaría el culé entrar en puestos de champions? "Creo que el Barcelona se ha dejado muchos puntos....recortar tantos puntos al Madrid me parece casi imposible. El aficionado del Barça creo que este año se confirmaría con entrar en Champions", asegura Alfredo Martínez. Del partido, Cayetano Ros destaca un nombre: "Abde ayer fue la mejor noticia para el Barça, Laliga necesita jugadores así".