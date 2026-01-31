CON RAÚL GRANADO

Saúl Craviotto: "Los Ángeles 2028 lo veo cada vez más lejos"

El piragüista podría estar poniendo fin a una carrera olímpica llena de éxitos que le ha coronado como el deportista español con más medallas olímpicas.

R.G.

Madrid |

Saúl Craviotto: "Los Ángeles 2028 lo veo cada vez más lejos" | Foto: Europa Press

Saúl Craviotto ha pasado este viernes por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha reconocido que ve "cada vez más lejos" su presencia en los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles en 2028. Así, Craviotto, que es el deportista español con más medallas olímpicas, podría poner fin a una histórica etapa en la que lleva cinco JJOO sin bajarse del cajón.

"Tengo tantos pasos que espero que el próximo sea quitar alguno", reconoce entre risas a la vez que habla de que está preparándose nuevos retos deportivos "fuera del piragüismo".

Craviotto presenta estos días 'La ruta del primer kayak', un documental grabado en Groenlandia en la que explora los inicios de su deporte.

"Quería conectar con el origen de mi deporte (…) La herramienta es la misma: pala, piragua y músculo. Pero la finalidad es distinta. Ellos lo hacen para poner comida en el plato, a modo de supervivencia (…) En muchas bahías la única forma de moverse es en kayak, es la manera más silenciosa de cazar...", explica.

Craviotto explica también que este viaje a Groenlandia le sirvió para "poner los pies en el suelo y conectar conmigo mismo y con la naturaleza" y se deshace en elogios hacia la isla.

"El silencio de Groenlandia es algo mágico (…) He estado en sitios bastante poco comunes, pero Groenlandia es un lugar diferente. Es como si el ser humano todavía no hubiera puesto la zarpa en él", explica.

