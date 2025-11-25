Pere Milla: "Está bien que los aficionados piensen con jugar Europa"

El Espanyol, el club revelación de la temporada, sigue con su buena dinámica y sumando puntos, este lunes lo ha hecho frente al Sevilla con una nueva victoria, por dos goles a uno, que le mantiene como sexto clasificado en la jornada 13 de liga y sigue acrecentando esa ilusión de la afición que ya empieza a soñar con Europa.

Los tantos han sido obra de Roberto y Pere Milla, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras finalizar el partido: "Es una victoria importantísima ante nuestra afición, ante 25000 locos de la cabeza que han venido un lunes a las 9 de la noche a animarnos. Estoy contento por ayudar al equipo con goles, los delanteros vivimos de eso".

"He podido meter el gol, es verdad que ellos han tenido ocasiones pero no creo que hayan tenido tantas ocasiones de peligro como en la primera parte. Esto es el resultado de un cúmulo de cosas, de los nuevos fichajes, del equipo que nos conocemos, del compromiso del equipo. Estamos al servicio del equipo y para lo que el míster necesite", señala.

Pere Milla ha valorado la posibilidad de jugar Europa la próxima temporada: "Que lo piensen los aficionados está bien porque venimos de donde venimos. Si que es verdad que tenemos que ser conscientes de que ganar un equipo en Primera División es dificilísimo pero nosotros estamos demostrando que podemos ganar cualquier patio ante cualquier rival".