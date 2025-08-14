Miguel Galán tras denunciar al presidente de LaLiga: "Javier Tebas se ha convertido en un dictador"

Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, responde a las preguntas de Gonzalo Palafox en Radioestadio Noche tras presentar una denuncia formal contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la que solicita su destitución inmediata por vulnerar el deber de confidencialidad frente al Fútbol Club Barcelona.

"Teníamos el mismo objetivo: primero cargarnos a (Ángel María) Villar y luego cargarnos a (Luis) Rubiales", asegura Galán. "Rubiales me decía que yo era el mamporrero de Javier Tebas", añade. Sin embargo, Galán asegura que quien le conoce sabe que es "un verso libre".

Según apunta, con la denuncia busca "justicia" y, concretamente, "en el caso de Javier Tebas, que se dé cuenta de que no puede maltratar continuamente a los dos clubes más grandes del mundo", afirma en referencia al Real Madrid y al Barça.

Respecto al partido entre el Real Madrid y el Villarreal, Galán apuesta que se va a jugar en el Estadio de la Cerámica. Y recuerda: "La última conversación que tuve con Tebas fue un wasap de hace un año y medio o dos cuando salió bien la operación de Rubiales". Ahora, afirma, Tebas "se ha convertido en un dictador".

Para el presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, el presidente de LaLiga "se ha convertido en un Ángel María Villar 2.0" y afirma que "su momento ha acabado".

"Es una persona que va siempre contra todo el mundo y que está siempre pisando charcos", añade sobre Tebas. Respecto a que el presidente de LaLiga dice apoyar tanto a los clubes de Primera como Segunda División, pero que no decide ir únicamente con uno de los grandes para arruinar al resto, Galán afirma que se trata de "un mecanismo para perpetuarse en el poder".