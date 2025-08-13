Galán pide al CSD la destitución de Tebas

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presidida por Miguel Galán ha presentado una denuncia formal al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la que solicita la destitución de inmediata del cargo por vulnerar el deber de confidencialidad frente al Fútbol Club Barcelona.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Onda Cero, se basa en cinco presuntas infracciones muy graves del art. 76.2.a) de la Ley 10/1990 del Deporte, por vulnerar el deber de confidencialidad (art. 5 del Reglamento de Presupuestos de LaLiga y art. 59.1.b) de la Ley 39/2022 del Deporte).

Según la denuncia del hombre conocido como "Querellator", por su batalla legal contra personajes que han caído de sus cargos como Ángel Villar o Luis Rubiales, los hechos principales constitutivos de sanción son y siempre según recoge la denuncia:

1. Comunicado de LaLiga del 2 de abril de 2025

Tebas divulgó públicamente datos financieros internos del FC Barcelona (operación de venta de palcos VIP por 100 M€, situación patrimonial, auditores, capacidad de inscripción, comunicaciones al CSD e intención de denunciar a su auditor).

(operación de venta de palcos VIP por 100 M€, situación patrimonial, auditores, capacidad de inscripción, comunicaciones al CSD e intención de denunciar a su auditor). Se considera vulneración directa del art. 5 NEP (Normas de Elaboración de Presupuestos).

2. Declaraciones públicas posteriores

Reiteró en medios que el Barça no cumple la norma 1:1 del fair play, citando datos económicos internos.

3. Comunicado del FC Barcelona del 7 de abril de 2025

El club acusó a Tebas y LaLiga de publicar información sin consentimiento y exigió que cesaran estas prácticas.

4. Retirada del comunicado original y nuevo comunicado de LaLiga (8 de abril de 2025)

Justificó que la confidencialidad "no es absoluta" y puede cederse en ciertos casos, lo que para los denunciantes supone reconocimiento implícito de que se vulneró la confidencialidad.

5. Reunión el 25 de junio de 2025 con el Athletic Club

Tebas comunicó al presidente del club datos sobre la situación financiera del Barça que habrían influido para frustrar el fichaje de Nico Williams.

6. Envío al CSD (28 de marzo de 2025)

Tebas remitió estados financieros del Barça a un organismo no competente, en un procedimiento ajeno al control económico.

7. Conducta reiterada en los últimos años

Declaraciones públicas constantes a medios afirmando que el Barça no cumple la norma 1:1.

Fundamentos jurídicos

En la denuncia Galán invoca los siguientes fundamentos jurídicos:

Ley 10/1990 del Deporte, art. 76.2.a): incumplimiento de disposiciones reglamentarias.

Art. 5 NEP (Reglamento de Presupuestos de LaLiga): carácter confidencial de la información remitida.

Art. 59.1.b) Ley 39/2022: deber de secreto y prohibición de uso en beneficio propio o de terceros.

LOPDGDD y RGPD: deber de confidencialidad y protección de datos.

Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y PGC: deber de secreto sobre información financiera.

También se alude en la denuncia a la Jurisprudencia, donde se cita el precedente de destitución de Ángel María Villar por incumplir deber inherente al cargo en una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en 2017.

Los principales perjuicios alegados serían la difusión pública y a competidores de la situación económica del FC Barcelona, el uso por parte del Athletic Club para frenar la contratación de un jugador y el daño reputacional, económico y deportivo al club presidido por Joan Laporta.

Ante estos hechos que Miguel Galán considera probados, la asociación que preside solicita al CSD que de traslado de la denuncia al TAD, tal y como obliga la Audiencia Nacional según sentencia, al tiempo que califiquen la conducta como de infracciones muy graves.

Galán pide que la sanción sea la destitución del cargo de Javier Tebas por gravedad, intencionalidad, reiteración y perjuicios.