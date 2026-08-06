María Pérez afronta el Europeo con el reto de seguir ganando: "Es mucho más difícil encontrar la motivación cuando ya has conseguido todo"

A cinco días del comienzo del Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham, María Pérez afronta la cita con la tranquilidad que dan la experiencia y los resultados. La campeona olímpica ha asegurado en una entrevista en Radioestadio noche que la última semana de preparación "se hace más larguita", aunque los nervios todavía no han aparecido porque le suelen llegar únicamente "la noche de antes" de competir.

Después de haber conquistado los principales títulos internacionales, la marchadora granadina ha explicado que el mayor reto ya no está en entrenar, sino en mantener viva la ambición: "Es mucho más difícil encontrar la motivación cuando ya lo has conseguido todo". Sin embargo, ha asegurado que sigue encontrando razones para competir, tanto en el trabajo diario como en las personas que la rodean: "No hago esto por hacer historia, sino por superarme a mí misma".

Su buena relación con Palmisano y la promesa que se hicieron tras el Mundial

Entre esas motivaciones destaca la presencia de la italiana Antonella Palmisano, rival directa y una de sus mejores amigas dentro del circuito internacional. Por eso, Pérez dice que entrenar junto a ella la hace mejor deportista y cree que esa relación representa uno de los grandes valores del olimpismo: "Tengo la suerte de que sea mi amiga y mi ídolo".

Aprovechando que el nombre de Antonella ha salido a colación, el presentador del programa, Raúl Granado, ha recordado la apuesta que María hizo con Palmisano tras el Mundial y que la ha obligado a permanecer casi un año sin cortarse el pelo. Una promesa que está deseando dejar de cumplir cuando termine el Europeo. "Ya tengo cita pedida en Granada. Cuando regrese, pelo corto", ha comentado entre risas.

Yo no he cambiado, sigo siendo la misma

La atleta también ha aprovechado para defender la marcha atlética en un momento de cambios para la disciplina. Aunque considera positiva la incorporación del medio maratón, ha lamentado la desaparición de otras distancias del programa internacional porque, a su juicio, "la esencia del deporte se va perdiendo poco a poco".

En el plano personal, Pérez asevera que el éxito apenas ha cambiado su vida más allá de una mayor exposición pública: "Yo no he cambiado, sigo siendo la misma". La granadina, que tiene una pista de atletismo con su nombre en Granada, defiende que quiere seguir siendo "una persona normal" y espera que su trayectoria sirva de inspiración para los más jóvenes.