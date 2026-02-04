Javi Moreno: "Hemos estado cerca de hacer algo grande frente al Barça"

El Barcelona se ha convertido este martes en el primer semifinalista de esta edición de la Copa del Rey tras derrotar por 1-2 al Albacete en un partido lleno de calidad. Tras eliminar al Celta y al Real Madrid, el Albacete llegaba con la ilusión de eliminar al vigente campeón y hacer aún más historia, y la realidad es que le ha puesto las cosas difíciles al equipo de Flick que ha tirado de la genialidad de Lamine y el cabezazo de Araujo para meterse en la decimosexta semifinal de los últimos veinte años.

En el minuto 87 llegaba el tanto de la esperanza del Albacete obra del asturiano Javi Moreno, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "El héroe habría sido todo el equipo después de tres partidos frenéticos. Si y no esperábamos estar cerca del Barça. Esta mañana desayunando ya veíamos que hoy podía ser una noche especial y cerca hemos estado. Sabíamos que estos partidos al final son largos, no se ha podido pero estamos muy orgullosos del trabajo".

"El Barça tiene una velocidad en el juego que sorprende. Se pegan unos pases que yo no sé si podría llegar", valora. Javi Moreno ha destacado la figura de Lamine, que hoy ha firmado uno de sus mejores encuentros de la temporada: "Cualquier Lamine es peligroso, todos sabemos la capacidad y la calidad que tiene. Es espectacular".