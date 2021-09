Felipe Reyes sobre su retirada: "En el baloncesto ya hice todo lo que tenía que hacer"

Tras mucho tiempo como profesional ahora le toca a Felipe Reyes enfrentarse a otra etapa de su vida tras su retirada pero de momento lo lleva muy bien: "Estoy muy contento, descansando tras muchos años haciendo lo que más me gustaba, ahora disfrutando de mi mujer y de mis hijos. No me ha dado tiempo a echar el baloncesto de menos. Cuando empiece la temporada creo que sí lo echaré de menos". Habla sobre el último año en el que ha tenido que asumir otro papel ayudando a los jugadores más jóvenes de la plantilla, "me ha gustado mucho ese papel y no he estado amargado por tener menos protagonismo en la cancha. Es difícil de asumir pero ves que los chavales llegan con mucho hambre y futuro y lo mejor es ayudarles en lo que pueda que por eso era el capitán".

Tras su retirada ha empezado a hacer crossfit para mantenerse en forma y a eso le añade alguna pachanga con los amigos. "En el crossfit he sufrido más que en cualquier entrenamiento de pretemporada pero cuando termino me siento muy bien".

Felipe ha sido un espectador más de sus ex compañeros de la Selección en los Juegos Olímpicos: "Estaba deseando que llegaran los partidos para verles aunque yo estuviera de vacaciones en la playa"

"El Real Madrid se portó muy bien e hicimos un acto muy bonito. Eso me quitaba el sueño, este acto de despedirme era muy importante pero estuve bastante tranquilo y aunque no lo echo de menos sé que llegará ese momento pronto", asegura el ex jugador que explica que la decisión la tenía muy meditada tras el último año por lo que no ha sido una decisión muy difícil de tomar porque sentía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en el baloncesto".

En cuanto al futuro lo que le gustaría es ayudar a los chavales más jóvenes a que se formen como jugadores de baloncesto y como personas. Algo que ya ha hecho este verano en un campos en una experiencia que le ha encantado"