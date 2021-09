Tertulia: ¿Debe estar tranquilo Koeman tras el apoyo de Laporta?

Debatimos sobre la situación del Barcelona. El presidente Laporta ha justificado los movimientos por la complicada situación económica. En ese sentido, Miguel Serrano cree que ha hecho todo lo que podía: "Laporta ha hecho todo lo que ha podido pero jugadores que tienen contrato en vigor y no se quieren ir te toca comértelos. Creo que con una macroempresa con una situación como la del Barça no es nada fácil de gestionar, en esta situación no había otra situación que vender a quién podían vender".

Si Griezmann se hubiera quedado en el Barcelona tendría mejor equipo que el que tiene ahora, reflexiona Misterchip que añade que de no ser por la operación de Saúl y el Chelsea Griezmann seguiría en el Barcelona. Alfredo Martínez habla de las palabras de Griezmann de llevar diez días sin dormir: "O es un tema económico o es que nunca se ha sentido vinculado al club. A Umtiti le han bajado a la mitad pero no es lo mismo bajar a Griezmann que estaba en el segundo escalón que a Umtiti. Y ojo que está el asunto de Coutinho que si juega diez partidos hay que pagarle una dinero que el Barcelona no tiene"

La llegada en el cierre de mercado fue la del holandés De Jong al que conoce muy bien Koeman. Gerard López opina que pese al poco cartel e ilusión generada puede aportar al equipo: "Creo que algún partido va a solucionar. Cualquier jugador que llega a este nivel hay que respetarle. No genera la ilusión de otros porque hace pocos años ibas a por Neymar, Dembelé Coutinho...".

"Tengo buena sintonía con Koeman y él conmigo, esperamos que dure mucho tiempo", ha dicho Laporta sobre el técnico. Unas palabras que ven peligrosas en la tertulia. Creen que tras oír eso es cuando más preocupado tiene que estar el entrenador. APunta Misterchip que ha decidido no creer "nada de lo que diga Laporta".