Enrique Cerezo: "El verdadero aficionado del Atlético recibirá a Griezmann con una ovación"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha vivido días intensos con la presentación de Griezmann como momento estelar. "No era una presentación al uso. Como ya nos conocíamos fue un encuentro de amistad, una bienvenida diferente a la de un jugador que llega por primera vez", asegura y recuerda como fue esa jornada de cierre de mercado: "No lo viví de forma muy especial. Estaba tranquilo salió lo de Saúl a y 57 y el resultado final fue que lo que más o menos queríamos se hizo"

Desde que ha llegado ha notado el cambio de actitud de Griezmann al que nota más contento y fresco que tras su etapa en el Barcelona: "Creo que Griezmann está bastante diferente. Estos últimos años le vi cuando pasaba a saludar a sus ex compañeros y no tenía nada que ver con su actitud de ayer, fresca, divertida, sin preocupaciones y loco por marcar goles. Se ha ido con su selección y ha marcado tres goles. Está contento, sabe que se va a tener que gar el puesto y trabajar lo suyo para dejar un buen sabor de boca que creo que lo va a hacer"

"Los jugadores juegan dónde quieren"

"Los jugadores tienen que estar muy bien física y mentalmente para rendir. No ha salido del Barcelona porque no estuviera a gusto pero no le salieron las cosas todo lo bien que quería. Pensó que quería cambiar de aires y lo mejor para él era esto. No dudes nunca que los jugadores juegan dónde quieren jugar", asegura sobre la etapa de Griezmann en la ciudad condal.

Hay dudas sobre el recibimiento que tendrá. Cerezo no tiene dudas que la mayoría de reacciones serán positivas: "Habrá aficionados que no les gustó lo que hizo Antoine pero cada uno es libre de dar sus pasos. El que realmente es aficionado del Atlético comprenderá esto y recibirá a Antoine con una gran ovación". Y bromea sobre el cambio de aspecto del delantero: "Cada uno se peina como quiere pero yo creo que juega mejor un futbolista con pelo corto que con melena"

La salida de Saúl

El presidente del Atlético Cerezo explica la salida de Saúl al Chelsea: "Saúl quería irse. Aceptamos que ese era su deseo. No viví de forma muy especial los minutos finales del mercado, al final la premier cierra una hora más tarde y eso da margen. El contrato de Saúl se cerró sobre las 23.57 y fichamos a Griezmann como queríamos y todos terminamos contentos"

"Tenemos una plantilla magnífica"

Cerezo se muestra muy satisfecho por la plantilla que han creado: "Hemos hecho una plantilla magnífica que es campeona y que se ha reforzado muy bien. Estamos felices y no tenemos problemas deportivos de ningún tipo. Estamos como nunca". "Este equipo tiene algo especial que indiscutiblemente hace pensar que es mejor que en otras temporadas". Y este año la Champions vuelve a estar en el horizonte del presidente y del club: "Es una competición más fácil de la liga pero es la que se nos ha torcido, ya sea en el último minuto o en el último penalti. Espero que este año tengamos más suerte y podamos llegar a la final".

En cuanto a los aplazamientos tras el parón de selecciones: "Es un problema que se tiene que arreglar. Admitimos todo lo que dice FIFA pero se tienen que dar cuenta que los jugadores necesitan un descanso. No se puede hacer un viaje de 14 horas y a las 24 jugar un partido de la Liga. En el mercado hay un problema con horarios, partidos de selecciones, calendario apretado..."