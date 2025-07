Aitor Karanka: "El éxito de la absoluta es que tiene ocho o nueve jugadores sub 21 y compiten con los mejores"

La Selección absoluta masculina de fútbol tiene nuevo director técnico, Aitor Karanka asumirá este nuevo cargo además del de técnico de desarrollo y formará parte de la estructura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ya conoce, para trabajar mano a mano con Luis de la Fuente.

Vuelve 15 años después de su primera experiencia en los banquillos al frente de la selección sub 16 y vuelve en un gran momento con la selección absoluta como vigente campeona de la Eurocopa y finalista de la Nations League: "Decir que sí era saber cual iba a ser mi cometido, la respuesta fue prácticamente muy rápida porque volver a esta casa, donde empecé mi carrera de entrenador y que se acuerden de ti en un momento tan bonito, es un privilegio".

"Es mucho mejor llegar a una selección así porque ya hay un trabajo hecho. Uno de los éxitos de la Eurocopa es que no se contaba mucho con España para ganarla y ahora al Mundial no vamos de tapados. Queremos seguir sumando, con opciones de competir en el Mundial y llegar a la final", cuenta.

Karanka ha ostentado diversos cargos en el mundo del fútbol y ahora llega para afrontar una nueva etapa: "Cuando dejé de jugar no tenía claro que hacer y me salió la oportunidad de entrenar en esta casa. Ahora después de dos años esperando un proyecto me ha llegado este y es otra experiencia que quiero experimentar y es un poco una mezcla de todo lo que he vivido como jugador, entrenador de cantera, asistente, manager en Inglaterra...".

Aitor será la mano derecha de Luis de la Fuente y se encargará de facilitarle grandes labores: "Voy a ponerme a ayudar a Luis y a su cuerpo técnico en lo que necesiten y han echado en falta. Tendré la relación con todos los clubes con jugadores seleccionables y con las categorías inferiores. Que las federaciones y la gente vea que se cumple eso de que la Federación es la casa de todos".

Una de las decisiones más urge es la de encontrar el sustituto de Santi Denia, un nuevo seleccionador sub 21. Julen Guerrero contó hace unos días en Radioestadio Noche que estaba manteniendo conversaciones con la Federación pero todavía no había nada cerrado: "La sub 21 es una selección muy importante, hay unos cuantos perfiles y tendremos que decidir al que mejor veamos entre todos porque al final es un nexo entre todas las selecciones".

Karanka ha hablado de dos nombres propios de la actualidad, como es el de Nico Williams y Gonzalo García: "Lo que ha hecho Nico si cree que es lo mejor para él, que lo habrá valorado con su familia y su agente, lo que puedo pensar es que tendremos al mejor Nico y que venga al 100% a la selección que es lo que me importa".

"Gonzalo está aprovechando su oportunidad, son las cosas buenas que tiene la Federación que cuando menos te lo esperas siguen saliendo jugadores buenos. Ahora el seleccionador y su cuerpo técnico verán si está preparado pero yo creo que tanto Gonzalo como cualquier jugador que irrumpe así en sus equipos es una buena noticia para nosotros", explica.

La Selección absoluta cuenta con un gran número de jugadores que podrían ser convocados por las categorías inferiores entre ellos la gran estrella de la selección, Lamine Yamal: "El éxito de la Federación y del fútbol español es que hayan tantos jóvenes en la absoluta. Este año la selección sub 21 cayó ante Inglaterra pero es que el éxito de Santi, de la sub 21 y de la Federación no es el europeo, es que la selección absoluta tiene 8-9 jugadores sub 21 y está compitiendo con los mejores".