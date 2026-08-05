Diego Piquero y Sergio Sancho: "Ahora mismo el freestyle está en el momento de ser un deporte de élite"

El freestyle football español afronta una nueva cita mundial con dos representantes que simbolizan la evolución de una disciplina que ha dejado atrás su imagen más urbana para convertirse en un deporte de alto rendimiento. Diego Piquero y Sergio Sancho competirán en el Mundial con el objetivo de superar sus marcas y seguir impulsando una modalidad en pleno crecimiento.

"Ahora mismo el deporte ha cambiado un montón y está en el momento de ser de verdad un deporte de élite", ha asegurado Piquero en una entrevista en Radioestadio noche. Ambos llegan al campeonato con confianza después de meses de preparación. "Estamos bien preparados, venimos de una competición y solamente falta acabar los últimos detalles de entrenar", ha explicado Sancho.

Él afronta el reto convencido de que el trabajo realizado durante el año debe reflejarse sobre el escenario. Piquero, por su parte, reconoce que los nervios empiezan a aparecer antes de la competición, aunque tiene claro que desaparecen cuando llega el momento decisivo: "Sales al escenario y ya eres solo tú y tu balón".

Cómo influyó la pandemia en sus comienzos

Sus caminos hacia el freestyle tienen un punto en común: la pandemia. Sancho, que era portero de fútbol, descubrió la disciplina durante la cuarentena. "Un día empecé a hacer la vuelta al mundo, me salió y poco a poco fui entrenando trucos hasta que al final llevo seis años entrenando", ha recordado en Onda Cero. Piquero vivió una experiencia similar tras dejar atrás el fútbol y encontrar en el freestyle su nueva pasión: "De algo malo siempre acaba saliendo algo bueno y para nosotros nos descubrió nuestra pasión".

Aunque comparte elementos con el fútbol, ambos defienden que se trata de una disciplina diferente. Para Sancho, una de las virtudes del freestyle es la libertad creativa: "Puedes imaginar cualquier tipo de truco con acrobacias en el suelo, haciendo el pino con la cabeza". Piquero añade que las habilidades de control del balón no convierten automáticamente a un futbolista en freestyler: "No es lo mismo hacer freestyle, que te puede dar algo de control o de regate, que jugar en equipo o tirar a puerta".

Sus sueños y objetivos a futuro

El Mundial tendrá un formato similar al de otras grandes competiciones deportivas, con una fase de grupos y eliminatorias posteriores. Los participantes tendrán que enfrentarse en rondas de 30 segundos en las que los jueces valorarán la dificultad de los trucos, la creatividad y la capacidad de responder al rival.

Más allá del resultado deportivo, los dos españoles comparten una misma ambición: que el freestyle alcance una mayor dimensión. Sancho quiere ser recordado por su personalidad y por haber mantenido un estilo propio. Piquero sueña con llevar la disciplina a escenarios nunca antes imaginados: "Mi gran objetivo es que mucha más gente conozca lo que yo he conocido y que pueda disfrutar de esto".