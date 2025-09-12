David Ferrer, sobre la ausencia de Carlos Alcaraz: "Cuando renuncia un jugador me decepciona"

Este fin de semana arranca la Copa Davis 2025 con la fase de grupos en Marbella, con el objetivo de conseguir el pase para la final que se disputará en Bolonia. Se medirán ante Dinamarca con caras nuevas en el equipo debido a las bajas de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich y Marcel Granollers. La selección capitaneada por David Ferrer, estará compuesta por Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño.

El capitán de la 'Armada', David Ferrer, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "El equipo está bien e ilusionado. Ellos se conocen desde hace tiempo, el ambiente es bueno. Estoy contento por Marcel y por Carlos, por conseguir el US Open pero es una pena no poder contar con ellos en la Davis".

"Marcel sabía que tenía problemas físicos y que no vendría. Carlos fue una sorpresa, es una pena y a nivel de capitán es duro porque es una baja muy importante", explica. "Acepto que Carlos no venga, cada uno mira por sus intereses. Carlos siempre ha tenido compromiso con la Copa Davis", añade.

Carlos Alcaraz causará baja debido a la fatiga muscular y mental acumulada: "Cuando yo venía como jugador era un privilegio, era algo que te ilusionaba estar. Es verdad que hay momentos en los que necesitas parar, pero ahora cuando renuncia un jugador me decepciona. Veo otros equipos que nadie renuncia y que en nuestro equipo lo hagan, es algo que me sorprende mucho".

Este viernes, David Ferrer comunicará los tenistas que disputarán cada partido: "Pedro y Pablo están a un nivel que dependen mucho del nivel emocional. Pablo está volviendo a coger confianza y tiene experiencia. Ya se verá quien juega el sábado"