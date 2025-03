David Aganzo: "Intentaremos que el descanso de 72 horas forme parte del convenio colectivo"

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche este lunes tras los últimos acontecimiento sucedidos en torno a la problemática del calendario, algo que ya ha denunciado el propio presidente durante su paso por este programa en otras ocasiones: "Hay que saber a qué estamos, si a la salud o a la industria. La salud del futbolista debe estar por encima de todo".

"Tenemos que llegar a un consenso a nivel nacional e internacional. Todo el mundo pone competiciones, la UEFA cambia el formato de Champions, tenemos un Mundial de clubes en verano y al final aquí todo el mundo se quiere beneficiar y llega un momento en el que estalla. Es imposible que se cumplan los descansos cuando hay equipos que juegan el jueves en Europa y el domingo en liga. Ponemos el foco en el Real Madrid o Barça pero hay muchos equipos que no los cumplen como el Athletic", señala.

El pasado sábado al término del Villarreal-Real Madrid, Carlo Ancelotti comunicó que el equipo no volvería a jugar si no descansaban 72 horas entre los encuentros: "No hay una norma federativa ni de convenio colectiva con la liga, es un pacto de caballeros por así decirlo. Es algo innegociable poniéndonos en la posición del futbolista, todos queremos una liga acorde con las circunstancias en la que el futbolista esté a máximo nivel. Es de sentido común que tengan 72 horas de descanso".

Hoy hemos conocido que el partido aplazado entre Barcelona y Osasuna de liga tendrá que disputarse el jueves 27 de marzo, una fecha que imposibilita a jugadores como Raphinha o Araujo disputar el encuentro ya que juegan con su selección el día antes: "Me parece que atenta a estos dos jugadores por el tema de salud porque no pueden recuperar. Yo creo que es mejor jugar entre las últimas jornadas de liga, da igual que Osasuna igual no se juegue nada, hay antecedentes de otros años".

"Nosotros no queremos un conflicto, solamente que entiendan que tenemos que tener un consenso para que la salud de los futbolistas esté por encima de todo lo demás", afirma. "Valoraremos la posibilidad de huelga y hablaremos con las instituciones, si tenemos la misma respuesta intentaremos que el descanso de 72 horas forme parte del convenio colectivo, acorde al sentido común que creo que todos defendemos", concluye.