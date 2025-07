Chus Mateo: "El otro día me llamó Florentino Pérez y me dio sus razones del despido"

Hace apenas 10 días el Real Madrid de baloncesto se proclamaba campeón de la Liga Endesa y a pesar del título se ponía en entre dicho la continuidad de Chus Mateo en el banquillo blanco. Seis títulos son los que ha conseguido en tres temporada, un gran número que parecía respaldar su continuidad pero el pasado jueves el club confirmaba su despido y acto seguido el fichaje de Sergio Scariolo, que deja la Selección Española.

Este domingo Chus Mateo se ha pasado por los micrófonos de Radiestadio Noche: "Antes del playoff había ciertos rumores que uno piensa que no se van a cumplir porque tenía un año de contrato. Me sorprendió porque los argumentos con los números conseguidos eran argumentos que no podían utilizarse como tales".

"El lunes siguiente de ganar la Liga me comunicaron que no continuaría. Yo lo entendí, estas cosas cuando no dependen de uno pues lo mejor que puedo hacer es aceptarlo y mirar hacía delante. No me voy a quedar llorando y triste por lo que pudo ser pero me habría gustado continuar", explica.

Juan Carlos Sánchez fue el encargado de comunicarle la decisión a Chus Mateo, y el entrenador ha revelado que también ha recibido la llamada de Florentino Pérez: "No me había llamado hasta el otro día que me llamó y me dio sus razones y opiniones pero no le repliqué porque entiendo que es una decisión tomada. Fue una conversación privada, muy cordial y elegante".

Ahora Chus Mateo no tiene banquillo para dirigir la próxima temporada pero con la renuncia de Sergio Scariolo de la Selección Española, Chus es uno de los nombres que suenan para suplirle: "Por supuesto que me ilusionaría dirigir a la selección de mi país".