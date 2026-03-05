Damián Quintero: "Estoy más orgulloso del legado que dejo que de las medallas que he ganado"

El Comité Olímpico Español ha rendido un merecido homenaje a Damián Quintero, el mejor karateka de la historia, que se despide oficialmente del deporte de élite. El 29 de noviembre fue su último día de competición y desde entonces vive una nueva vida y ve todo el legado conseguido con sus 131 medallas, entre ellas 92 internacionales y 39 nacionales, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y siendo el número 1 del ranking mundial.

Un referente en el deporte español que se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como está siendo su nueva realidad: "Pongo fin a una carrera de casi 21 años. Tras la puerta había tranquilidad, llevaba muchos años trabajando esa marca de Quintero, de trabajar, de saber el camino que quiero llevar ahora. Este año es de transición con calma".

"Yo creo que lo del COE no es una despedida, es un hasta luego", señala. Quintero podría seguir el ejemplo de muchos compañeros del deporte que tras retirarse acabaron presidiendo la Federación de su deporte: "Estoy encantado a lo mejor de entrar en la Federación y apoyar al equipo, creo que ahora lo puedo comunicar de otra manera desde el punto de vista de la gestión".

Quintero tiene un palmarés que le avala, pero fue esa medalla de plata en Tokio que le convirtió en un antes y un después: "Yo creo que sin esta medalla no me habrían despedido como lo hicieron ayer y no estaría aquí. Tokio me cambia la vida. Ha sido muy duro porque yo me tiré a la piscina en 2015, dejé mi trabajo por ser karateka y hasta que no llegó esa época dorada de los Juegos era mucha presión. Al principio no tienes contrato firmado, tienes que quedar campeón del mundo para tener una beca".

"De lo que más orgulloso estoy es del legado. Las medallas están muy bien pero el legado, las puertas abiertas que he podido dejar, la gente que viene detrás que he impulsado. Creo que he abierto un camino y estoy más orgulloso de eso que de las medallas que he podido ganar", concluye.