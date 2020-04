Carmelo Ezpeleta: "En mi mente está poder hacer carreras a partir de agosto, pero no descartamos nada"

El CEO de Dorna Sports Carmelo Ezpeleta asegura que "lo más importante es que se pueda viajar entre países y luego estudiar la reglamentación". Asegura que baraja diferentes escenarios para la vuelta a la competición: "El más optimista, empezar a viajar a mediados de julio, lo más optimista sería empezar en Brno y Austria".

Ezpeleta contempla que en el peor de los casos los grandes campeonatos sean sin público. "Otro escenario sería hacer 10-12 grandes premios y viendo las leyes de cada país por si se pueden hacer eventos con o sin público. Esto sería octubre, noviembre y diciembre".

"Claro que contemplamos qué pasaría si terminase por no haber mundial, seríamos tontos si no lo pensásemos. De no haber sería un golpe muy duro para Dorna, pero ahora mismo no nos estamos moviendo en ese escenario", asegura Ezpeleta.

Seguro que te interesa...

Radioestadio del motor 19/04/2020