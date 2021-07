Dani Juncadella: "Creo que falta ver más carreras al sprint en otro tipo de circuitos"

LEER MÁS Así será la primera carrera al sprint de la F1

En la Fórmula 1 hemos vivido una experiencia nueva. El circuito de Silverstone ha acogido la primera carrera al sprint de la historia del mundial. En Radioestadio del motor hablamos con el piloto Dani Juncadella sobre este formato, que busca ser más atractivo para los espectadores. "A mí no me ha disgustado. Si hubiera salido bien Hamilton y Fernando no hubiera arriesgado para adelantar quizá hubiese sido un fiasco", afirma.

"Cuando pasan cosas delante, cuando no gana el que se espera que gane… siempre va a quedar buen recuerdo porque le da un poco más de chispa al asunto", asegura. El piloto dice que el Silverstone es un circuito en el que cuesta adelantar y que no es fácil.

"Ha estado bien ver que alguno ha tenido una estrategia diferente, como Fernando, que ha puesto un neumático blando. Esto le ha dado un plus muy bueno al principio, pero luego le ha hecho pelear con uñas y dientes su séptima posición", comenta.

No obstante, Juncadella aún no tiene clara su opinión sobre la carrera al sprint: "Creo que falta ver más carreras al sprint en otro tipo de circuitos. En uno donde llueva será más lotería y ese extra de incertidumbre es divertido en la Fórmula 1".

"Mi sueño es ganar el DTM"

Por otro lado, el piloto cuenta cuáles son sus objetivos: "No suelo partir con muchas expectativas porque al final solo sirven para ponerte presión a ti mismo, pero mi sueño es ganar el DTM. Es un año en el que tenemos una oportunidad muy buena y si seguimos el camino con el que hemos empezado estoy seguro de que van a pasar grandes cosas".

También escuchamos las declaraciones de Fernando Alonso tras esta primera carrera al sprint en el GP de Gran Bretaña.