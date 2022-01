Isidre Esteve: "El roadbook raramente está mal, pero muchas veces no está toda la información que debiera"

A finales de los años noventa, el piloto español Isidre Esteve se estrenó en moto en el Rally Dakar. Disputó 10 ediciones del Dakar sobre dos ruedas y llegó a ser cuarto de la general. Desde 2009 es un ejemplo de superación porque, a pesar de ir en silla de ruedas, este año ha disputado su séptima participación en coches y ha llegado a ser decimosexto de su categoría.

Dakar: una carrera única donde cada piloto tiene su objetivo

Sobre su pasión por esta competición, Esteve admite que "el Dakar es una forma de vida. No me imagino pasar las fiestas de fin de año y Reyes en casa, siempre me las imagino en el desierto compitiendo".

Isidre Esteve define al Dakar como "una carrera única donde conviven pilotos profesionales, amateurs con personas que quieren cumplir sus retos". Allí, cada uno tiene su objetivo y, por eso mismo, "es una carrera de la que vuelve mucha gente contenta a casa por haber conseguido lo que buscaban".

¿Estaba mal el roadbook de la primera etapa?

Este año hubo polémica con el roadbook de la primera etapa en la que Carlos Sainz, por ejemplo, perdió mucho tiempo. "Un roadbook raramente está mal, lo que pasa es que muchas veces no está toda la información que debiera estar para encontrar de una forma fácil un punto", explica.

El roadbook define una línea de paso a todos los participantes, pero hay un apartado que deja la interpretación de esa información a cada piloto. En aquella primera etapa, al roadbook le faltaba información en algunos puntos y "cuando un tema está tan abierto y deja tanto a la interpretación de cada uno es difícil valorar si está mal o no", sostiene el piloto.