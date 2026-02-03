Sonia Beroiz: "Queremos reivindicar el espacio de la escritura a mano como herramienta en la era digital"

La escritura es muy antigua, civilizaciones como la Mesopotámica, China o egipcia inventaron las primeras formas de escritura hace 4mil años. Estás formas de expresión escritas surgieron ante la necesidad de registrar aspectos administrativos, por ejemplo, en la escritura cuneiforme de Sumeria, o con tintes algo más artísticos en los jeroglíficos egipcios.

Lo que está claro es que este pequeño gesto cambió la humanidad, y provocó un avance sin precedentes para las civilizaciones posteriores.

Hoy en día, con la digitalización de casi todos los aspectos de la vida, la escritura a mano se está convirtiendo en algo residual, pese a los beneficios probados que conlleva, como la mejor asimilación de conceptos, la mejora de la memoria y de la actividad cerebral, entre otros, así que iniciativas como “Itinerarios de Caligrafía” buscan repensar el papel de la letra manuscrita, y son más necesarias que nunca.

Hablamos con Sonia Beroiz, impulsora del ciclo “Itinerarios de Caligrafía”.

Un ciclo que pretende poner en valor esta herramienta tan humana: "Queremos reivindicar el espacio de la escritura a mano y la caligrafía como herramienta contemporánea en la era digital. De hecho, ya en su momento, en el siglo 15, con la aparición de la imprenta en Occidente, ya hubo otra revolución. Pero la escritura ha sobrevivido. Entonces ahora no hablamos tampoco de si vamos a decidir o a elegir entre escritura a mano o tecnología. Lo que hablamos es de que existe una complementariedad, existe una convivencia y queremos demostrarlo. Por eso queremos dar la nota y queremos desafiar este momento, lo establecido, porque tenemos mucho que decir al respecto."

Y aunque reconocen que con la aparición de la escritura digital, las cosas han cambiado, siguen poniendo en valor la escritura manual: "La relación del contacto con el papel nunca va a ser lo mismo, aunque es verdad que hay tabletas que lo imitan y bastante bien, pero nunca va a ser lo mismo, porque además luego es el efecto del tacto y el trazo. Hay mucha diferencia y sobre todo que al final es un rasgo muy diferenciador. Al final, lo táctil con algo tecnológico que tiene también como otros tiempos y otras maneras de actuar. Por eso aquí lo que hacemos es también reivindicar ese espacio dentro de lo que son diferentes ámbitos, no solo como algo tecnológico, sino que también hablamos dentro del ámbito de la educación, no de cómo el aprendizaje y la aplicabilidad. Hablamos de la salud, hablamos de nuestro patrimonio también como algo artístico y como algo que nos nos interpela, como sociedad."

Y por encima de todo, mantener esta forma de escritura para la enseñanza: "No solo es beneficioso para el tema cognitivo, sino también para la psicomotricidad fina, porque estamos hablando ya de manejar elementos con mucho detalle. Por eso cuando hablamos del mundo infantil es muy importante. Pero también hay que pensar que también tenemos que llevarlo a la edad adulta a, por ejemplo, la tercera edad, incluso la 4.ª edad que se le está empezando a llamar ahora, pero a todas las edades. Porque como decía, esto nos ayuda a un mantenimiento o mantenimiento de esas destrezas, de esas habilidades."