Sergio Amezcua: "Si esto no cambia, vamos a tener una pandemia de gente sin hogar muy pronto"

El sonido de los tiros, los gritos… es con el que conviven los habitantes de la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump enviase a 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, en su ofensiva contra las personas migrantes.

Una situación agravada tras el asesinato a principios del mes de enero de Renee Nicole Good, una madre de tres hijos que con solo 37 años fue abatida a tiros por un agente de este servicio a plena luz del día. Un hecho que se volvió a repetir hace apenas una semana, cuando otro ciudadano estadounidense, Álex Pretti, recibió diez disparos por la espalda que acabaron con su vida.

El miedo y la incertidumbre que se vive allí en estos momentos la conoce bien Sergio Amezcua. Él mismo emigró desde México a esta ciudad del estado de Minnesota hace ya dos décadas. Desde entonces ha construido una comunidad en torno a su iglesia, en la que él como pastor intenta colaborar en todo lo posible.

Por eso, viendo la situación actual, creó un plan de ayuda que ya cuenta con 4.000 voluntarios que reparten comida, ropa, pañales… a miles de familias que no tienen documentación y también a residentes que lo necesitan.

Algunos hablan de él como un héroe en mitad del caos que trata de llevar esperanza y solidaridad a un lugar donde ahora no la hay.

Hoy conectamos en directo con él, desde Minneapolis, desde donde nos cuenta lo que ya se puede considerar una crisis humanitaria: "Cuando vienen los medios de comunicación de Europa que hayan estado en Siria, que han estado en otros lugares me dicen que eso es lo que parece por ver tantos voluntarios llevando comida a las casas, porque la gente no puede salir y ya llevan ocho semanas encerrados. Si esto no cambia, vamos a tener una pandemia de gente sin hogar muy pronto."

Una crisis que afecta también a los ciudadanos estadounidenses: "Estamos ayudando a personas que han perdido apoyo federal porque han cortado al estado de Minnesota de ciertos beneficios federales. Así que nosotros estamos apoyando la comunidad migrante a ciudadanos americanos que tienen miedo en salir porque son latinos y también a ellos los están hostigando. Pero estamos llegando a gente de la tercera edad, a gente nativa americana. Aquí no discriminamos a nadie. Si la gente nos llama y necesitan comida, nosotros se la llevamos."

Todo ello en una situación que está llegando al límite de indignación: "Aquí hay un movimiento de resistencia que no está de acuerdo con lo que el gobierno federal está haciendo y bueno, Minneapolis ha sido una ciudad que ha sido golpeada desde el 2020 cuando sucedió lo de George Floyd. La diferencia ahora es que en aquel tiempo la gente estaba protestando en contra de la policía. Y al día de hoy la policía local está trabajando con nosotros y con los que antes protestaban contra ellos. Ahora estamos trabajando juntos para atender a la comunidad en necesidad en la ciudad de Minneapolis."

Minneapolis, una ciudad que nada tiene que ver con lo que era en otro tiempo: "Parecía Disneyland, muy tranquilo, muy bello. Cuatro estaciones muy lindas, marcadas. Y bueno, acá la gente de Minnesota tiene la fama de ser gente bondadosa, gente buena. Hoy en inglés se dice el "Minnesota nice". Y es por eso que tú ves aquí con nosotros un movimiento de 4000 ciudadanos que están haciéndose presentes en su mayoría anglosajones. Pero tenemos de todo el background que se están haciendo presentes. Están diciendo estamos en contra de lo que está sucediendo y queremos ayudarles."