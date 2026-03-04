María: "Nos han llamado para decirnos que no podemos estar más en el hotel y que nos van a reubicar"

Ayer comenzaron las operaciones de evacuación de los españoles que permanecen atrapados en distintos países por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Las autoridades estiman que hay unos 30.000 españoles en la zona. Este miércoles, el Gobierno ha enviado un avión militar a Omán, donde se han desplazado los evacuados desde Emiratos Árabes. Pero son muchos los ciudadanos españoles afectados por esta guerra, incluso en países aparentemente ajenos a ella.

Es el caso de María, una montañera aragonesa a la que el conflicto le ha pillado en Tanzania, adonde había ido con más españoles a hacer una expedición al Kilimanjaro. Su vuelo de vuelta hacía escala en Qatar y se ha cancelado por los ataques a Irán. Siguen atrapados en Tanzania, y, además, María necesita medicación para su fibromialgia.