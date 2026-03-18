Javier Frutos: "La situación nos preocupa, como hostelería las pérdidas son incalculables"

Desde el pasado 18 de enero, la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid permanece interrumpida.

Una situación que ha mantenido en vilo al sector turístico, pendiente de una reapertura cuya fecha se ha ido retrasando semana tras semana. Finalmente, se confirman los peores pronósticos: la línea no volverá a estar operativa hasta después de Semana Santa.

Las dificultades para llegar en tren a la Costa del Sol están afectando especialmente al turismo nacional, uno de los principales motores en estas fechas. El impacto ya se refleja en los datos, con una caída de la demanda y de las reservas hoteleras que alcanza hasta el 26%.

La hostelería también se resiente de esta situación. Por eso, hablamos con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, que nos habla de la situación actual: "La situación nos preocupa. Es verdad que los datos que tenemos ahora mismo, que a través de la Comisión Permanente de Turismo Costa del Sol, que es un órgano que pertenece a la Diputación de Málaga, bueno, pues se cifra en 1.300.000.000 que la habéis visto en titulares de prensa. Nosotros como hostelería es verdad que es incuantificable la situación después de dos meses que teníamos la ilusión de que el 23 de marzo se restableciera la conexión de AVE a Málaga. Sobre todo ese pistoletazo de la temporada alta, donde más del 60% al final es el turismo nacional y obviamente utiliza mucho el AVE para venir a Málaga. Bueno, pues es verdad que para nosotros ha sido un palo y bueno, por la situación ya te digo, preocupante e intentando pues que presionar de alguna forma para que se agilice cuanto antes el restablecimiento de la línea, que para nosotros es lo más importante."

La situación está afectando a las reservas: "Es verdad que Málaga es un destino muy atractivo. Tenemos un aeropuerto de primera línea internacional, tenemos una red de carretera importante y al final, bueno, pues una Semana Santa atractiva tanto en la capital como en la costa. Y esperemos que afecte lo menos posible a lo que se trata de la Semana Santa en particular. Si es verdad que en los meses anteriores o desde que desgraciadamente ocurrió el accidente en Alamut. Pues sí, es verdad que hemos notado mucho, sobre todo de lunes a jueves, con un congreso de profesionales, el que viene a como venía a pasar simplemente lo que es la jornada del Congreso o echa una noche. Es verdad que eso se ha notado mucho y sobre todo también el turismo de fin de semana. Eso sí, es verdad que en los últimos meses lo llevamos notando. Esperemos que la Semana Santa afecte menos porque son quizá vacaciones más largas."

Pero también a las contrataciones: "La sostenibilidad económica es lo prioritario dentro de nuestro negocio para para seguir avanzando. Está claro que en Semana Santa normalmente ya marcas tus plantillas para lo que es la temporada alta, que es, como te decía, el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, ahora mismo el sector está quizá algo más conservador a la hora de la contratación porque bueno, viendo un poco la la expectativas que podamos tener esa ocupación también de última hora que nos pueda llevar a contratar más o menos personas. Pero es verdad que si se está un poco más en modo conservador a la hora de la de la contratación"