El impacto de la IA en el empleo supondrá la destrucción de 2´3 millones de puestos de trabajo

Que si va a acabar con el empleo tal y como lo conocemos y nos va a dejar en la calle, que si va a generar nuevos trabajos que hoy ni siquiera imaginamos… La inteligencia artificial y su efecto en el empleo es un tema de debate intenso que quizás todavía es complicado de cuantificar.

Pues bien, según un reciente informe publicado por Funcas, la IA destruirá entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en España en la próxima década.

Eso sí, también crearía en torno a 1,61 millones de nuevas ocupaciones que compensarían buena parte de esa destrucción.

Además, entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores verán aumentada su productividad gracias a la Inteligencia Artificial.

Vamos a conocer más detalles de este primer gran informe que mide el impacto de la IA en el empleo en nuestro país con su autor: Francisco Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, que nos habla sobre los escenarios posibles: "Es una de las cuestiones de esta nueva revolución tecnológica que es peculiar en muchos aspectos y en uno de ellos, desgraciadamente, es que, bueno, todo el que se aproxima a esto desde el punto de vista histórico, la mayoría de las revoluciones suponen un proceso de destrucción creación, es decir, que desaparecen unos puestos y se crean otros, otros puestos de trabajo, pero normalmente se crean más de los que se destruyen. Y en este caso eso no está nada claro."

Un tejido empresarial, el español, que tiene muy integrada la IA: "Si pasamos de una implantación que hace cinco años era de apenas el 15 o el 17% y ahora tenemos que prácticamente 40% de las empresas, en algunos casos la mitad depende del tamaño, ya tienen procesos de este tipo incorporados, pues es fuerte. El problema está en que el 90% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, que es donde donde menos implantación hay. Y eso nos vuelve a llamar la atención sobre la importancia de la formación para para adaptar este proceso."

Francisco nos explica, también, en que punto se encuentra nuestro país respecto a las economías vecinas: "En este estudio lo que hemos hecho es adoptar una metodología que está más o menos aceptada en Estados Unidos sobre cuánto puede estar cada sector afectado, según, para entendernos, más trabajadores de cuello blanco o de cuello azul, más con más cualificación o menor en relación a otras economías. Y luego lo corregimos por el grado de implantación tecnológica que tiene España en cada sector o en cada tipo de formación. A escala europea estamos en un terreno más o menos intermedio, pero a escala global estamos bastante por debajo de la media. A corto plazo puede parecer positivo porque puede afectarnos menos y a largo plazo bastante más, precisamente por no estar preparados."