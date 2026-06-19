Vicente Pizarro explica en Por Fin la importancia del Mundial 82 para España: "Naranjito quedó como un icono popular"

El Mundial del 82 en España es uno de los recuerdos más felices para los aficionados al deporte de nuestro país. Las calles se inundaron de ciudadanos de todos los lugares del mundo con un mismo objetivo: disfrutar del fútbol y de su selección.

Sin embargo, la organización de este evento de talla Mundial trajo consigo una serie de beneficios para España a nivel global. Y es que después de muchos años de dictadura, llegó el periodo de transición y, tras el, este Mundial que supuso el primer gran evento que acogía el país.

Además, uno de los iconos de aquel año fue 'Naranjito', la que fue la mascota oficial del torneo. Sobre ella surgieron numerosos comentarios pero, finalmente, quedó como algo mítico en nuestro país.

Sobre todo lo que tiene que ver con el Mundial 82 ha hablado Vicente Pizarro, autor del libro 'Mundial 82: Naranjito, recuerdos y coleccionables' en Por Fin, programa dirigido por Jaime Cantizano. El escritor destaca la transcendencia de este Mundial para España, de tal forma que el país cambió su imagen para siempre.

Naranjito, un icono popular en España

Sin duda alguna, Naranjito fue la gran figura del Mundial 82. Su presencia inundó todas las calles, pero su creación fue muy discutida en un principio. Según relata Pizarro, su acogida en un inicio no fue buena: "La presentación no fue buena ante los medios. Hubo más de 500 dibujos que se presentaron al concurso, y la mayoría de los medios y diseñadores veían que era un fiasco, que ese diseño no tenía calidad, la veían horrorosa. Tuvo además un conflicto legal, porque el programa de televisión 'Un, dos, tres, responda otra vez', denunciaron a los creadores por plagio porque supuestamente se parecía a la mascota Ruperta".

No obstante, la mascota oficial del torneo logró calar en la sociedad y, hoy en día, es uno de los símbolos de España de aquella época: "Pese a las criticas, la maquinaria publicitaria lo hizo omnipresente y se quedó como un icono popular que ha sobrevivido 40 años", afirma el escritor.

La importancia del Mundial para España

Más allá del calado que tuvo la competición a nivel nacional, lo cierto es que el Mundial 82 cambió por completo la imagen del país a nivel internacional. España llegaba al final de la transición y la organización del torneo era una oportunidad para salir al exterior y mostrar que el país estaba a la altura del resto.

"Fue el gran evento global organizado en nuestro país, funcionando como escaparate de modernización. A nivel político y social coincidió con el final de la transición" detalla Vicente Pizarro sobre la importancia que tuvo.

Con su llegada, España cambió por completo y mostró una cara nueva a todo el mundo. Es por ello que la sociedad le guarda un gran recuerdo, tal y como explica el escritor, a pesar de la decepción deportiva tras caer en segunda ronda: "La gente tiene un recuerdo nostálgico. Cuando hablas del mundial 82, la gente dice ‘el mundial de naranjito’ y no el mundial de nuestro país.

Además, la creación del torneo alrededor de la península provocó una inversión histórica. Tal y como cuenta Pizarro, el gasto fue mayúsculo, aunque el turismo logró compensarlo un poco. Muchos estadios se reformaron y sirvieron como lugar de espectáculos: "Esos estadios que se reformaron sirvieron para hacer conciertos, como el de los Rolling Stones. La Romarada en Zaragoza se reformo de arriba a abajo para el Mundial 82, y la ciudad cambió por completo. España agradeció ese Mundial", concluye.