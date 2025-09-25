En el planeta hay muchas especies, pero hay alguna... Clave

"Especies clave". El nombre hace alusión a la “clave de bóveda” que es la piedra clave de un arco romano, que, aunque es solo una pieza, es fundamental para mantener toda la estructura en pie. Si se quita, el arco entero se derrumba. De la misma forma, la pérdida de una especie clave puede causar un colapso en todo el ecosistema.

Aunque parezca increíble así es. Este es un concepto relativamente reciente. Fue establecido por el zoólogo estadounidense Robert T. Paine en la década de 1960. Lo hizo a través de un famoso experimento en las pozas de marea de la costa del estado de Washington, Estados Unidos.