En el planeta hay muchas especies, pero hay alguna... Clave

"Especies clave". El nombre hace alusión a la “clave de bóveda” que es la piedra clave de un arco romano, que, aunque es solo una pieza, es fundamental para mantener toda la estructura en pie. Si se quita, el arco entero se derrumba. De la misma forma, la pérdida de una especie clave puede causar un colapso en todo el ecosistema.
Aunque parezca increíble así es. Este es un concepto relativamente reciente. Fue establecido por el zoólogo estadounidense Robert T. Paine en la década de 1960. Lo hizo a través de un famoso experimento en las pozas de marea de la costa del estado de Washington, Estados Unidos.
- Escogió dos zonas de la costa y las estudió durante varios años. El ecosistema de las pozas de marea era un ejemplo de alta biodiversidad. Algas de varios tipos y colores. Anémonas de mar. Caracoles marinos y lapas. Quitones y otros moluscos. Percebes de diversas especies. Y, por supuesto, la estrella de mar Pisaster ochraceus, que era el depredador tope de la zona.
- En una zona, retiró todas las estrellas de mar de manera periódica.
- En la otra, la dejó intacta como un grupo de control.