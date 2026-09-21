Una oncóloga conciencia en Por Fin sobre el cáncer de pulmón en mujeres: "Mueren más que de cáncer de mama y de ovario juntas"

Más de 20 millones de personas en todo el mundo reciben un diagnóstico de cáncer. Se trata de una de las enfermedades más investigadas de las últimas décadas, lo que ha llevado a conseguir grandes avances médicos y, a su vez, una mejora del pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Uno de los más frecuentes es el cáncer de pulmón, que sin duda es de los que mayor impacto tiene en la salud pública. En total, 20.000 nuevos casos surgen cada año, pero gracias a la medicina personalizada y los nuevos tratamientos, los pacientes obtienen respuestas más eficaces contra la enfermedad.

Una de las artífices de esta mejora es la doctora Pilar Garrido, jefa del departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Su labor ha sido tan importante que ha recibido el premio 'Esmo Women for for Oncology', un reconocimiento que destaca sus contribuciones a la investigación y al tratamiento de cáncer de pulmones, así como es considerada una de las mayores expertas internacionales de esta enfermedad.

Tras recibir el premio, la experta ha sido entrevistada en Por Fin, programa dirigido por Jaime Cantizano, donde ha explicado la relación que existe entre el tabaco y esta enfermedad que tanto afecta a la sociedad.

La diferencia entre hombres y mujeres

"Es diferente tener un cáncer de pulmón si eres hombre o eres mujer", señala la especialista, que considera que todavía queda mucho por investigar para comprender las diferencias biológicas y clínicas entre ambos sexos. Una de las cuestiones que más destaca es el aumento de los casos entre mujeres, especialmente entre aquellas que nunca han fumado.

Garrido asegura que el cáncer de pulmón fue durante años una enfermedad mucho menos frecuente entre las mujeres pero, con el paso de los años, las campañas de marketing comenzaron a impulsar el consumo de tabaco, por lo que las consecuencias han sido palpables décadas después: "Mueren más mujeres de cáncer de pulmón que de cáncer de mama y de ovario juntas", advierte la oncóloga, que subraya además que se trata de una enfermedad "evitable".

La importancia de detectar el cáncer a tiempo

Uno de los principales retos que plantea la experta es la implantación de programas de cribado capaces de detectar el cáncer de pulmón en fases más tempranas. La especialista considera que existen evidencias suficientes sobre el impacto que puede tener la detección precoz en determinados grupos de riesgo, especialmente entre grandes fumadores y exfumadores.

Sin embargo, reconoce que poner en marcha estos programas resulta más complejo que en otros tipos de cáncer, como el de mama o colon, porque es necesario identificar previamente a la población que puede beneficiarse del cribado.

"Hay que hacerlo ya y deberíamos hacerlo entre todos", advierte Garrido, que pone como ejemplo a otros países europeos que ya han comenzado a desarrollar este tipo de programas. La oncóloga considera que el reto no está tanto en demostrar la utilidad del cribado como en encontrar la manera de implementarlo de forma eficaz.

Un aumento de los tratamientos

Pese a la elevada mortalidad asociada al cáncer de pulmón, la oncóloga y catedrática de medicina en la Universidad de Alcalá destaca que los avances registrados durante las últimas décadas permiten mirar al futuro con esperanza.

La inmunoterapia, las terapias dirigidas, la medicina de precisión y los avances tecnológicos han transformado las posibilidades terapéuticas de muchos pacientes. Por ello, la experta recuerda que cuando comenzó su carrera profesional el cáncer de pulmón era un tumor con muchas menos opciones de tratamiento. "Hay una revolución continua", afirma.

Por otro lado, la investigación también está explorando nuevas estrategias, entre ellas vacunas contra determinados tumores y tratamientos basados en células inmunitarias. No obstante, Garrido pide prudencia a la hora de trasladar estos avances a los pacientes, ya que las posibilidades de tratamiento son muy diferentes dependiendo del tipo de cáncer y de la situación de cada persona. "Hablamos de cáncer como si fuera una sola enfermedad, pero no tiene nada que ver", detalla.

La prevención, el principal arma contra el cáncer

Aunque los tratamientos cada vez son mejores, la experta apunta que la mejor arma contra el cáncer sigue siendo la prevención. Garrido insiste en la importancia de evitar el consumo de tabaco y alerta también sobre el aumento del uso de vapeadores entre los jóvenes.

A su juicio, reducir el tabaquismo, impulsar los programas de cribado y continuar con las investigaciones son elementos esenciales para hacer frente a una enfermedad que sigue provocando un elevado número de muertes. "Hay que no fumar, hay que no vapear, hay que hacer cribado y hay que seguir investigando", explica.

Para Garrido, el objetivo último de la Oncología no consiste únicamente en prolongar la supervivencia, sino en conseguir que los pacientes puedan vivir más tiempo y con la mejor calidad de vida posible.