Conoce a Adrià Montoro, el donante de riñón altruista que desencadenó cinco trasplantes

En el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, la historia de Adrià Montoro cobra un sentido especial. Sin cámaras, sin aplausos, sin conocer a la persona que recibiría su ayuda, Adrià Montoro tomó una decisión que pocos se atreven a tomar: donar un riñón de manera completamente altruista. “Yo tenía un caso cercano en el que había visto cómo le cambiaba la vida para bien al recibir el riñón de su pareja. También doné por mi filosofía de vida que es cristiana”, ha explicado Montoro en Por Fin.

Tras meses de evaluaciones médicas y psicológicas, su decisión fue respaldada por el equipo médico. “Sobre todo hay pruebas relacionadas con la salud renal, los médicos lo que quieren es descartar que haya alguna probabilidad de tus vayas a desarrollar una enfermedad renal”, ha indicado Adrià. En su caso fueron 10 meses lo que tuvo que esperar para que le hicieran la operación, “se decidió ese tiempo para que fuera consciente y pudiera madurar la decisión”, ha dicho el joven catalán.

La intervención fue un éxito, y aunque nunca sabrá quién recibió su riñón, sí sabe que, en algún lugar, alguien volvió a vivir gracias a él. “Mis padres y mis amigos quisieron cerciorarse de que lo había pensado bien y me acompañaron durante todo el proceso”, ha contado. Ahora ha pasado casi un año desde la operación, y Adrià asegura que se encuentra muy bien: “Pues me encuentro muy bien, puedo hacer deporte y vida normal. No hay nada más que las cicatrices se terminen de curar”

La Organización Nacional de Trasplantes apenas registra 23 cadenas de este tipo en toda su historia, una cifra insignificante frente a los más de 4.000 trasplantes renales que se realizan anualmente en el país. “Hay personas que necesitan un riñón y hay familiares que están dispuestos a dárselo, pero no son compatible. Cuando un donante altruista entra en la ecuación ven cómo ese donante puede romper el bloqueo que existía”, ha explicado el joven.

Preguntada al respecto la doctora nefróloga del Hospital Universitario 12 de Octubre, Esther González, ha indicado que: “Cada donante altruista lo utilizamos para hacer cadenas muy largas. Cada donante altruista da lugar a 5 o 6 trasplantes renales”.