¿Dónde acaba la cadena de cuidados? ¿Quién cuida a quien nos cuida?

Tenemos que hacernos una pregunta que tiene que ver con la salud de los profesionales a cargo, precisamente, de cuidarnos: La cadena de cuidados... ¿Termina en los médicos? ¿Quién cuida de quien nos cuida?

Pues la respuesta es sencilla: De eso se encarga PAIME: el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Un sistema de salud para profesionales sanitarios que se creó en 1998 y que ha atendido desde entonces a más de 10mil médicos, y que desde 2011 hace estudios bienales que permiten conocer datos como estos:

En el ejercicio 2023-24 el programa atendió a casi 2mil profesionales: El 85% presentaba algún tipo de trastorno mental, un 15% presentaba patologías adictivas... y de ellos, casi un 26% por abuso de alcohol, algo más del 42% por consumo de drogas, y casi el 32% por patología dual: Una dependencia de alcohol y drogas.

Hoy hablamos con la Dra. Isabel Moya, coordinadora nacional del PAIME y vicepresidenta primera de la OMC, que tiene claro que la tendencia de médicos que necesitan cuidados está al alza desde la pandemia: "Lo que está claro es que las cifras muestran un incremento sostenido, y desde que se iniciaron estos informes. Pero fundamentalmente esa tendencia es muy ascendente desde la pandemia."

Una demanda que tiene un tipo de enfermedad en el foco: "El principal motivo de la demanda son los trastornos mentales tipo depresión, ansiedad, alteraciones del ritmo del sueño... Esos son los más frecuentes: Trastornos adaptativos. No son trastornos graves desde el punto de vista de la psiquiatría"

Además, los médicos jóvenes están sufriendo un incremento de casos: "Hay un aumento, un incremento de los médicos que tienen edades comprendidas entre los 31 y los 40 años. Bueno, yo creo que la explicación es siempre doble o multifactorial. En primer lugar, creo que contribuye mucho la desestimación de la salud mental, los médicos cada vez tienden a tener menos reparo a consultar por estos tipos de trastornos, como sucede en la población o en la sociedad en general. Ahora tenemos menos miedo por esa estigmatización de la salud mental. Y el otro factor es que los médicos jóvenes, pues por su ciclo vital, pues están en un periodo pues que no tienen tanta madurez para enfrentarse a una medicina cada vez más compleja."