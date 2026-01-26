Después de una catástrofe como la vivida, las víctimas siguen necesitando apoyo, y muchas veces jurídico

La investigación sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) sigue adelante mientras los heridos continúan recuperándose de las secuelas del accidente.

Recordamos que, además de las 45 víctimas mortales, hubo más de un centenar de heridos, en torno a 20 de los cuales permanecen ingresados en diversos hospitales.

Y no son solo las heridas físicas, también las psicológicas, como hemos podido escuchar hoy aquí en Onda Cero. Mario Sámper, que viajaba en el coche 4 del Alvia y con el que hablamos el jueves pasado en Por Fin, le ha contado esta mañana a Carlos Alsina que aún está intentando asimilar la “película de terror” que vivió.

También ha denunciado que ninguna administración se ha puesto en contacto con ellos y que ya se han movilizado para pedir transparencia y responsabilidades por lo ocurrido, además de acompañamiento en un proceso doloroso y complejo.

Es el momento de que surjan asociaciones o plataformas con este fin y desde la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC) han lanzado una guía para canalizar apoyo legal y acompañamiento.

Hablamos con Manuel Castellanos, de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, sobre esa empatía que no muestran las administraciones con los afectados por tragedias como la vivida: "Lamentablemente no suelen ser muy delicados, empáticos, digamos, a la hora de atender a las víctimas, sobre todo cuando lamentablemente vemos que todos los pasos que están dando parece ser que es para eludir su responsabilidad cuando tienen que estar apoyando a las víctimas. Yo no sé quién será el responsable, pero todos los implicados, las compañías ferroviarias y el Estado tendría que ser más sensible ante un hecho tan grave"

Unas victimas que ya se están organizando, aunque lo imprescindible es reclamar: "Si es verdad que hacer una macro causa como esta, pues cuantas más reclamantes, más acusaciones en la vía penal, pues más compleja se hace, pero da igual ir individualmente o colectivamente, porque los derechos resarcir son los mismos. Nosotros hemos publicado a los efectos informativos, porque entendemos que son sobre todo los primeros días, las primeras semanas. Las víctimas están como en un estado de shock, están desinformados, están pues todavía con el dolor de la tragedia."

Desde ANAVAR han elaborado una guía práctica en la que se indican los pasos a seguir: "De menor a mayor complicación, lo primero es los derechos derivados de la pérdida de billete. En segundo término, tenemos los que hayan pagado el viaje, hayan abonado el viaje con tarjeta de crédito, pues muchas tarjetas de crédito tienen un seguro de muerte, de invalidez que te cubre si has pagado el viaje... El tercer paso sería de los que tienen seguros privados de vida o de accidentes que son seguros privados. Y luego, por último, lo más complejo que es la reclamación civil extracontractual, que es por culpa o negligencia".