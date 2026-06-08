20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado

Rocío Jurado es mucho más que historia musical de nuestro país. Más allá de ser “La más grande”, de vender 20 millones de discos y de haber conseguido 150 discos de oro y 60 de platino, su figura es un icono de la lucha feminista y del colectivo LGTBI.

Habló de libertad sexual, de igualdad y de orgullo cuando nadie lo hacía.

Nacida y criada en la España franquista de posguerra, la de Chipiona siempre tuvo claro que no iba a ser una folclórica de bata de cola. Fue una mujer transgresora, que supo adaptar su música y su imagen a los tiempos.

Las letras de sus canciones, su vestuario, su presencia escénica, su gestualidad… Todo en ella era rompedor… No solo fue una voz prodigiosa, fue una creadora adelantada a su tiempo.

Hoy, su figura tantas veces reducida al papel cuché, vuelve a tomar protagonismo.

Veinte años después de su muerte, el escritor Carlos Barea nos presenta “Rocío Jurado: la voz que nos hizo sentir libres”, un ensayo en el que relaciona a la folclórica con la historia reciente de España.

Lejos de ser una biografía, el autor reúne a siete voces, tan dispares como necesarias, para analizar su legado: desde Alberto Conejero hasta Lidia García, Supremme de Luxe, Laura Fa o Machús Osinaga. Juntos trazan un retrato poliédrico de Rocío: cantante, actriz, musa mediática, referente queer y figura clave de la cultura popular.

Una obra colectiva que confirma lo que ya sabíamos… que Rocío Jurado es un icono pop inmortal -que por mucho tiempo que pase- seguirá siendo La más grande.