Almudena Cid, exgimnasta reclama una protección laboral para los deportistas: "Esto es indigno"

Almudena Cid ha explicado que su preocupación nació tras reencontrarse con una antigua compañera de gimnasia, que le confesó que "las secuelas físicas de su carrera olímpica" no aparecían reflejadas en su vida laboral. Aquella conversación le hizo tomar conciencia de una realidad que, según reconoce, hasta entonces no había considerado: "Si no hacemos algo los que tenemos esta posibilidad de llegar a la gente o a las instituciones, ¿quién lo va a hacer?". Desde entonces, lleva tres años trabajando para conseguir una mayor protección social para los deportistas.

La exgimnasta considera especialmente injusto que muchos deportistas puedan pasar años entrenando y compitiendo sin que ese periodo tenga posteriormente un reflejo en su jubilación. La exgimnasta ha explicado que algunos deportistas reciben becas durante su carrera, pero al retirarse se encuentran sin paro y sin una cobertura laboral equivalente al trabajo que han realizado. Cid pone como ejemplo que a un deportista olímpico pueden faltarle años de cotización cuando llega el momento de jubilarse.

La retirada es, precisamente, otro de los grandes asuntos sobre los que Cid reclama mayor preparación. En su opinión, los deportistas deberían poder anticipar ese momento y contar con herramientas para afrontar la transición a una nueva vida laboral. Para ello defiende iniciativas como la carrera dual, que permite estudiar mientras se entrena, y reclama también recursos que faciliten los primeros pasos después de la competición.

Tienes que tenerlo en el horizonte, para que cuando llegue el impacto sea menor

La reivindicación ya ha comenzado a dar algunos pasos. Cid explica que se trabaja con el Consejo Superior de Deportes, la Seguridad Social y otras organizaciones para desarrollar una primera fase de regularización de determinados deportistas. Según señala, el objetivo es que el proceso pueda materializarse a finales de este año y que posteriormente se avance hacia una segunda fase destinada a los deportistas de alto nivel. "La gran noticia del deporte español realmente", asegura, sería conseguir que también estos deportistas puedan ver reconocida su trayectoria laboral.