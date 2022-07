Rebeca Marín: "Para ahorrar agua caliente, hazte un polaco, que es lavarte el... y el sobaco"

Los Pasatiempos Modernos de 'Rebeca Marín' han llegado, como cada domingo, a 'Por fin no es lunes'. Lo primero, como siempre, la adivinanza: "Se hace corto en su pronunciación, pero puede ser muy largo si se expulsa en un ascensor, también puede ser más noble o ir acompañado de mostaza y ser mortal, o incluso ser natural. Calienta, pero no pesa, no lo ves, pero lo notas en la factura encima de tu mesa". ¿Qué es? Si no lo sabes, espera al final del texto.

Vamos mientras con el Horóscopo.

Lo que dicen los astros... más o menos

Resulta que virgo se ha pegado con Géminis, pero, claro, ha ganado Géminis, que son dos, como Pedro Sánchez y Podemos contra el PP en el debate del Estado de la Nación, que han hecho comandita por una vez.

Piscis con el toro, Tauro, porque por mucho San Fermín, ya sabes, mar y montaña… En fin, que esto ha sido una batalla astral que me recuerda a los Caballeros del Zodiaco.

En realidad ¿quién ha sido el protagonista? Pues Cáncer. Primero porque es su temporada. Y después porque la semanita ha estado para cogerla con pinzas, como las del cangrejo. Putin ha cerrado el grifo, como cuando mi padre decía eso de "yo no suelto un duro más".

Pues eso, que papá Putin corta el gas. Oye, que siguiendo la metáfora, si Putin es papá, nosotros somos hijos de Putin, claro. Que nos han tratado como los niños pequeños que debemos parecer y nos han dado unos remedios infantiles súper útiles. Por ejemplo: "mira niño, coge el abanico o ponte pañitos húmedos contra el calor. Eso sí, en invierno la rebequita, que no seré yo quien no diga que una rebequita a tiempo es una victoria. O haz cucharita con tu pareja para calentarte o, chica, hazte un polaco para ahorrar agua caliente… ¿Que qué es un polaco? ¿No lo vais a preguntar? Pues lavarte el… y el sobaco.

Ha llegado Paco con las rebajas y esto cada vez está más negro. El euro cuesta lo mismo que el dólar y, por mucha medida del gobierno, los impuestos temporales a las energéticas, el cercanías gratis o las becas… el veranito se está poniendo muy caliente, y no sólo por la ola de calor, que también.

Y, si no, querido cáncer, que te lo pregunten a ti o a Ferreras, otro que ha tenido cita Tinder con Villarejo, el hombre que más citas ha tenido después de Julio Iglesias. Lo que pasa que las suyas no acaban tan bien

Los audios donde se revela la campaña de desprestigio contra Podemos están al rojo vivo y han incendiado esta semana más que el fuego en Monfragüe o en Las Hurdes. Qué pena de verdad. Y a esto se suma el fallecimiento del ex ministro de Cultura José Guirao. En fin, que hablando de las Hurdes, querido Cáncer, a mí lo que único que me dan ganas después de esta semana… es de hacerme un Puerto Hurraco.

¿Dónde está el gazapo?

Rebeca Marín ha planteado varios titulares para que el equipo del programa adivinara cuál es el falso. Aquí van algunos: "Un borracho escala una montaña de Los Alpes cuando intentaba llegar a su hotel", "Reino Unido ya vende la píldora contra la resaca", "Las ballenas del Edén se desencajan la mandíbula para darse un buen banquete de peces y se la vuelven a meter", "Un grupo de mujeres mayores de 60 años lo petan en un concurso de twerking", "Durante las olas de calor el gobierno y como medida de salud, el Gobierno y las eléctricas no cobrarán la factura de la luz por el uso de aparatos eléctricos como ventiladores o aire acondicionado". ¿Has detectado ya el falso? Si no es así, vuelve a leer con atención.

Por cierto, la solución a la adivinanza de hoy era: El gas.