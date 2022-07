Rebeca Marín: "Tenemos que gastar un poquito más en armas. ¿Y quién lo dice? Pues los americanos"

Rebeca Marín ha llegado, como cada sábado, a 'Por fin no es lunes' con una adivinanza para los oyentes: "¿Cuál es la cumbre más alta de Madrid con 30 de altura y un Prado a sus pies?". Si quieres saber la respuesta y no caes, espera al final de este texto.

Mientras, repasamos el horóscopo. Esta semana, Géminis, te ha tocado. Los gemelos, separados al nacer, mejores amigos, compañeros, cómplices. ¿De quién hablo? Pues de Biden y Sánchez, que son, por fin, súper amiguis. Esta semana la pareja ideal ha copado toda la atención. Miradas cómplices, roces de manos... Vamos, que, por fin, se han conocido, porque digamos que los encuentros anteriores habían sido un pelín fugaces.

Sí géminis esta semana te has enfrentado a la influencia de Marte, el planeta y el Dios de la guerra se ha materializado en la cumbre de la OTAN. Guerra nos han dado a todos los ciudadanos, no nos vamos a engañar. Que si una calle cortada, que si por aquí tampoco se puede pasar… y guerra también en otro sentido. Porque nos han dicho que tenemos que gastar un poquito más en armas, mira tú. ¿Y quién nos lo dice? Pues los americanos.

Hablemos ahora de americanos, de armas y de mujeres. Aunque, claro, armas y mujer juntas en la misma frase… a ellos les va más por separado. Primero, el aborto deja de ser un derecho constitucional porque ellos son muy provida, pero por otro lado lo de las armas pues les gusta mucho, porque son muy provida… ¿vosotros lo entendéis? Pues yo tampoco.

En fin, que como soy rubia, me voy a dejar de intensidades y vamos a lo frugal. Por ejemplo, la cena que se comieron en el Prado… Bueno, a ver, frugal, frugal tampoco fue. Las excursiones a Segovia de las mujeres de los dirigentes, sus vestidos, los paseos… esas cositas de chicas, ya sabeis.

Mira, basta de OTAN, que lo que necesitas querido Géminis son vacaciones. Ha comenzado la primera gran operación salida y ha sido un subidón, casi tanto como el de la inflación, que con los números que se gasta, pues no sé ni cómo más de 4 millones de personas pueden pagarse unos días fuera. Y estamos de subidón en todo y nada bueno: repunta también el COVID, ¿os acordáis? Y el subidón se extiende a las temperaturas, asciende hasta la luna o más bien hasta el sol, querido géminis, porque el ambiente está calentito. Calentito en la valla de Melilla también con los fallecidos al saltar la valla. Y lo único que baja: el IVA de la luz. Que no es poco, pero, con este percal, tampoco demasiado, no nos vamos a engañar.

La respuesta a la adivinanza, por cierto, es "la cumbre de la OTAN".