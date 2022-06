Rebeca Marín: "Si estuviera Celia Cruz viva, me retiraba el saludo"

La adivinanza de hoy es muy fácil, y no es necesario saber inglés para sacarlo. "Yes a España, yes a Málaga, yes a Michelle, este mes, yes, he is a man, yes we can."

El horóscopo esta semana es para Tauro. Querido toro estás de suerte, porque en la Monumental de Mexico un juez ha prohibido las corridas hasta que los tribunales decidan, pero de momento te libras de banderillas, estocadas y de que te corten las orejas y el rabo.

Además, hoy ha tocado realeza. No hemos tocado la monarquía española, pero sí la Noruega. Y es que la princesa de este país se ha echado un novio chamán. Se les pudo ver en la cena del 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra de Noruega. "¡Asssuuuuucaaarrrrr!"

Y entre los gazapos, un chico pilla a su novia siéndole infiel con su mejor amigo gracias a un vídeo viral de TikTok, un hombre agrede a su novia en el día de su boda tras perder en un juego, una mujer forma una familia con una persona sin hogar a la que acogió y ayudó a asearse o un sacerdote llamado Norm Self cuelga la sotana para dedicarse al porno