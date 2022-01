Rebeca Marín: ‘’Los lunáticos crecen como los champiñones, como los contagios por Ómicron y las bajas’’

En Por Fin No Es Lunes Rebeca Marín reta a los oyentes con una adivinanza muy bien planeada : ''Ha sido citada pero no condenada, por algunos valorada, por otros criticada y por Jiménez Losantos despreciada, hasta cinco veces te he dicho su nombre si no lo adivinas es que no te has enterado de nada'' ¿adivinan? Si no pregúntenle a los astros chinos en los que se fija Marín, hoy le toca al gallo que hay muchos en la actualidad, desde Djokovic a Boris Johnson.

La colaboradora destaca la luna llena en cáncer esta semana para afirmar que los lunáticos ‘’crecen como los champiñones’’ y como las bajas con medio país sin trabajar. Rebeca Marín recomienda para gallo que a pesar de los dragones, tome mucha agua, paracetamol, mielita y bien de caricias. Para terminar nos cuela una noticia falsa ¿cuál será?