la extra actualidad

Fernando Eiras y el gobernador mexicano interrogado que dijo, sobre una grabación: "Es mi voz, pero no soy yo"

El colaborador de 'Por fin no es lunes' ha llegado como cada sábado con su Extra Actualidad a 'Por fin no es lunes', hoy fijándose en Tito Berni, que dice, pese a las fotos, que no consume prostitución