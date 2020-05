Fernando Eiras nos trae una foto viral de un examen sobre verbos irregulares en inglés. La cuelga el profesor, un tal Carlos López. El examen se trata de rellenar los espacios que corresponden al infinitivo, pasado y participio en inglés de algunos verbos que se indican en español. Para quien no sepa inglés, el verbo SER sería TO BE-WAS- BEEN, el verbo ROMPER, to BREAK, BROKE, BROKEN, y el verbo DISPARAR, TO SHOOT-SHOT-SHOT. Vale, pues en el examen de este alumno, para rellenar rellenar las formas verbales en inglés de DISPARAR el chaval o chavala va y escribe "Pim Pam Pum"