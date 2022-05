Fernando Eiras: "Se necesita dependienta. Impredecible inglés"

Abrimos la Extra Actualidad con un aperitivo. Se trata de una oferta de trabajo. Un cartel con una oferta de trabajo para el que hay que cumplir un requisito imprescindible. Ojo, impresscindible. Aquí va: "Se necesita dependienta. IMPREDECIBLE inglés". Impredecible es un nivel de inglés como el de Sergio Ramos. Es un nivel de inglés semejante al que tiene de castellano quien ha escrito el cartel.

La noticia del día de hoy es el Festival de Eurovisión. Leemos el títular de Rtve.es: "Laura Pausini preocupada por tener que presentar Eurovisión en inglés". Esta noche veremos que papel hace nuestra representante, Chanel, que yo creo que va a ser bueno, pero me llama la atención que los habitantes del sur de Europa, sobre todo españoles e italianos, como Laura Pausini, sigamos teniendo tantos problemas con el inglés.

Y traigo un ejemplo, se trata de un clásico de las redes que siempre vuelve (porque la vida eterna en internet se alcanza cuando te haces meme). Pues atención a la pregunta de esta chica y a su poco dominio del inglés: "¿Cómo se llama ese tema de Britney Spears que al principio comienza ella cantando muy bajito y lento y en una parte dice ACTION PUM PUM PUM SARANOU AN CHUDE GUERL LAREIE jajaja, no sé cómo se llama?"

Pues a ver, porque eso puede ser Britney Spears o Paz Padilla explicando el Oritrón de Luján.

Y, sin embargo, ¡oh, milagro!, la canción de Britney Spears que dice ACTION PUM PUM PUM SARANOU AN CHIUDE GUERL LAREIE existe y se llama ‘Overprotected’. Y hay que saber muy bien inglés mal… para identificar esta canción.

Cambiamos de tema y pasamos a hablar de sanidad con este titular de La Vanguardia: “La Fiscalía investiga si la monja y médica Teresa Forcades recetó sustancias ilegales”. Teresa Forcades, monja benedictina, independe, médico titulada y antivacunas, va a ser investigada por recetar a pacientes graves MMS o, lo que es lo mismo, SOLUCIONES MINERALES MILAGROSAS por sus siglas en inglés. Lo que viene siendo clorito de sodio, un peligroso placebo muy usado en todo tipo de pseudociencias curativas.

Y, hablando de pseudociencias, vemos el anuncio de un evento que tiene lugar hoy en Sant Joan, Mallorca. Cerca de Muros. Dice así: “Ceremonia de vaporización de útero. De 17:30 a 22 horas. Vapor y bendición de útero. Aportación: 100 euros. Incluye deliciosa cena vegetariana”. Qué mejor plan para esta tarde de sábado que poner el toto al vapor durante 4 horas y media. Que eso te debe quedar como un dim-sum…

Pero aquí no acaba la cosa. ¿queréis saber cuál es la profesión de la organizadora del evento? Ahí va: “Organiza Cristina Papalotl. Susurradora de úteros”. ¿Os lo imaginais? "Hola… bonito… Soy tu susurrador. Acerca tu útero al altavoz y mira lo que pasa cuando le susurro… Nada. No pasa nada de nada. También te puedo susurrar un codo si quieres… Mientras me pagues 100 euros"

El repaso de los artículos de segunda mano de la red que, en esta ocasión, requiere hacer una introducción: "En la Francia de 1625, reinando Luis XIII, se recuperó el ‘lectus’, un asiento romano pensado para que las mujeres pudieran estirar sus piernas y lucir sus faldas, llenas de encajes y bordados. Así ha llegado hasta nosotros la silla alargada o… CHAISE LONGE"

Sin embargo, cuatro siglos después, una persona publica el siguiente anuncio: "540 euros. Sofá CHIRLONSGER"