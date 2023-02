Fernando Eiras y el 'no' más bestia de 'First Dates': "No estaría contigo ni muerta, lo digo con cariño"

Como los medios llevan toda la semana recordándonos que ha pasado un año desde la invasión de Ucrania, y 40 de la expropiación de Rumasa, Fernando Eiras también ha echado la vista atrás y ha recuperado un anuncio que se hizo viral hace justo un año. Nostalgia viral, podríamos llamarlo. Y el anuncio era este: “Doctor Alberto Criado. Psiquiatra. Especialidad en ciencias ocultas. Se arreglan motosierras”. Si no te arregla la cabeza, siempre te la puedes cortar.

Eso como aperitivo. Y ya metidos en materia de Extra Actualidad, ha empezado con las novedades del escándalo arbitral, con este titular de 'El confidencial': “El Sevilla y Espanyol reaccionan al escándalo Negreira: 'Hay que llegar al fondo del asunto'”. Pues no tiene que estar profundo el fondo del asunto ni nada… Estos clubes piden respeto y que no se dude de la honestidad de las competiciones. Pero bueno, ya se sabe que a los árbitros, por muy buenos que sean, siempre acaba odiándoles la mitad del público, como mínimo. Y a los que son malos les ocurre lo que al protagonista de esta crónica del periodista deportivo madrileño José María García: "Y sobre el árbitro, división de opiniones: unos se acordaron de su madre y otros de su padre.”

Incluso hubo quién se acordó de sus muertos.

Aunque no todo el mundo odia a los árbitros. O, dicho de otro modo, así lo expresó en un reportaje un redactor del semanario inglés 'The Observer' que escribió: "Nadie ama a los árbitros, salvo las mujeres de los árbitros." Y porque se casaron cuando aún no ejercían.

Cambiamos de tema: relaciones amorosas: “¿Puede una pareja monógama convertirse felizmente en no monógama? Es posible, pero no fácil, dicen expertos”.

Cómo tenían que estar en la redacción ese día para convertir este tema en noticia… En fin. Pero bueno, en esta nueva tendencia de nuevas maneras de relacionarse amorosamente, ahora hay quien se plantea este tipo de mutación de la relación monógama a una más abierta. Que sería algo así como las órdenes que le daba a su equipo el jugador de beisbol Yogi Berra, que decía: "Júntense de a dos, en tríos."

Vamos, lo que viene siendo la cuadratura del trío.

Que es verdad que la pareja tradicional igual ya no es funcional en la vida moderna, pero yo es que ya estoy hecho un lío con tantas posibilidades. De hecho, yo creo que la gente ya no sabe ni cómo dar el paso para tener pareja ni cómo decir que no quiere estar con alguien. Un ejemplo, ocurrió el otro día en 'First Dates', donde una mujer rechazó a su cita con la frase: "No estaría contigo ni muerta, te lo digo con cariño…" Esta frase la pilla Shakira y se hace otra canción.