Fernando Eiras y los análisis de Berlusconi: "90% de viagra en la sangre, lo normal"

Fernando Eiras ha llegado como cada sábado con su Extra Actualidad al estudio de Onda Cero. Y, antes de empezar, como aperitivo, ha traido dos carteles de distintos comercios: el primero es uno mítico que ha vuelto a hacerse viral esta semana. El cartel está pegado a la entrada de una tienda y se lee: "Por favor: si trae perro átelo afuera. Si no, no".

"Me gustaría ver cómo se puede atar fuera un perro que no traes, pero bueno, todos nos gastamos el dinero que no tenemos, así que seguro que se han visto cosas más raras…

Y después de las próximas elecciones, ni te cuento", ha comentado Fernando Eiras.

Y el segundo cartelito nos lo manda un oyente llamado Rafiky, fue fotografiado en un bazar chino y dice: "Niño no tocar. Si niño rompe, papá paga. Si papá paga, niño cobra".

"Para no saber mucho castellano se expresa perfectamente. O sea, esta muchísimo mejor redactado que los puntos del pacto PP-VOX de Valencia", ha dicho Eiras.

Ya metidos en la Extra Actualidad, el guinista y director televisivo ha comentado, entre otras cosas, una de las noticias de la semana: "Italia despide a Berlusconi con un funeral de Estado en la catedral de Milán".

La noticia ha dado pie a Eiras para comentar tres frases míticas del ex mandatario italiano: "La oposición dice que me vaya a mi casa: ¿A cuál?, tengo veinte", "Un sondeo dice que el 33% de las jóvenes italianas sí se acostarían conmigo. El resto de las chicas contesta: ¿Otra vez?" y, por último: "El otro día me hice un análisis y he dado lo normal para un hombre de mi edad: 90% de viagra en la sangre"